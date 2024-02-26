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健康你我他／龍年養生 每日運動1小時

聯合報／ 文／李振清（北市大安）
每天持之以恆的規律運動，可協助活化細胞。圖／李振清提供
每天持之以恆的規律運動，可協助活化細胞。圖／李振清提供

每個人的生命中，一旦過了耳順之年，生理結構終將在體能與心智上，逐漸產生自然且不可避免的老化。到了70歲，此現象更明顯。無論富貴貧賤，都免不了生、老、病、死的必然過程，因此如何調適正向的身心活動，藉以維繫並活化基本健康，是人們臨老後最大的願望。

我一生從事教學與研究的過程中，深具高度挑戰性與海內外日以繼夜的長時間工作，使得老化跡象在70歲以後，漸趨明顯。

所幸自幼在農村中歷練出之硬朗身體與堅強意志，還能延續到75歲後，才感到體能走下坡的明顯變化，因而開始落實「斷捨離」及「放下」之人生哲學，並輔以「身、心、靈」調適，與規律運動來因應。生活也因此能盡量避開了徬徨與焦慮。

一篇發表於美國「生理學期刊」（Journal of Physiology）的研究顯示，每天持之以恆的規律運動，可協助活化細胞。因此，要活就要動。若能同時歷練「身、心、靈」的平衡、調和，與正向觀想，將可維繫老人最起碼的健康。

我的經驗是身心忙碌了一整天而感到疲憊不堪時，就立即放下一切，到鄰近的大安公園去運動一小時，包括走路、超慢跑、四肢拍打、吐納調氣，以及太極拳運動。之後，果然精神抖擻。的確，運動後細胞活化使然。在金龍年裡，這種養生的運動規律，將持續落實。

人生 老化 運動

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