減重也想喝飲料！從「無糖飲料」開始 醫師曝戒糖小撇步

許多民眾喜愛喝飲料，但每天一杯含糖飲料的後果，常常是體重機上不斷增加的數字。一名網友分享，他最近要開始控制體重，因此即便戒不了飲料也得戒糖，好奇詢問「無糖飲料的霸主是什麼」，引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，平時身為飲料愛好者的他，最近決定要開始控制體重，覺得自己很難戒掉飲料，因此想先從「戒糖」開始，詢問眾人「無糖飲料的霸主是什麼？有沒有什麼無糖飲料，可以喝了不會有那麼痛苦的戒斷期？」

文章引起熱烈討論，許多人紛紛留言推薦，「50嵐四季春、麻古金萱」、「烏弄阿里山金萱」、「伊藤園無糖麥茶」、「純喫茶無糖綠茶」、「御茶園四季春，瓶裝茶中CP值最高的」、「氣泡水會是你的好夥伴，現在也很多無糖氣泡飲」、「自己買茶包用個瓶子泡冷泡茶，還有果乾泡成水果茶，也能加氣泡水變氣泡茶」。不過也有網友表示，「過來人經驗，單純飲料改喝無糖，不會有太顯著減重效果」。

針對如何減少攝取糖分，肥胖症專科醫師蔡明劼23日在Facebook發文指出，想瘦身的朋友可以從喝無糖飲料開始，「戒糖及早，生命美好」，並提供自己的做法。

蔡明劼表示，自己在家平常就是喝水、黑咖啡、無糖茶飲，這些都算在總水量裡，一天總水量大概抓體重公斤數乘上30cc，也就是大約1500～2000cc左右。蔡明劼指出，如果覺得喝水太單調無味的話，「我會喝氣泡水，或者買市售的風味氣泡水，喝起來香香的，也比較有變化」。

蔡明劼點出，「食物的營養價值」很重要，他喝咖啡和茶飲時，有時候會加牛奶，但不會加糖，因為牛奶有營養價值而糖沒有。最後，他也提到，偶爾他會喝代糖（甜味劑）飲料，比如ZERO可樂，雖然有不少人質疑代糖安全性，但他直言，「簡單來說影響非常小」。