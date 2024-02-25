今明冷氣團發威！北台灣氣溫驟降 這一天才會回暖

今明兩天受強烈大陸冷氣團影響，北台灣氣溫驟降，中南部日夜溫差大，北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫雨，中南部、東部及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。周三、周四氣溫小幅回升，但周五又有一波強烈冷氣團來襲，北部及東北部轉濕冷。

今日強烈冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，尤其北台灣感受寒冷，氣溫約12至16度，中部及花東地區氣溫約16至24度，南部氣溫約18至26度，而北部會有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。冷氣團威力將越晚越強，基隆及雙北有持續10度左右低溫發生機率，桃園、新竹、苗栗及金門則有10度以下低溫發生機率。預計最冷時間將落在今晚至明天清晨，低溫下探10度以下。