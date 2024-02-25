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蜘蛛叫「不要不要」 小朋友趣味學多語

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣科學教育館25日響應世界母語日，邀請各民間組織舉辦遊戲市集，也讓小朋友現場進行實驗，。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣科學教育館25日響應世界母語日，邀請各民間組織舉辦遊戲市集，也讓小朋友現場進行實驗，。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

客語的「謝謝你」不只有「恁仔細」（anzii se）；布農族語當中，蜘蛛的意思竟然是「不要不要」！台灣科學教育館25日響應世界母語日，邀請各民間組織舉辦遊戲市集。現場小朋友在工作人員教學下牙牙學語，念出「承蒙你」（siinˇ mungˇ ngˇ），即海陸客語的「謝謝你」。

社群平台經營者「Buan月亮說話 月亮曆」則在許多圖卡上寫上謎語，並讓小朋友猜猜看這個是什麼東西。小朋友指著謎題「不要不要」，向工作人員詢問這是什麼。工作人員揭開謎底是布農族語的「蜘蛛」（Katukatu），因為布農族語的「不要」就是「katu」，所以蜘蛛的意思其實就是「不要不要」。

根據2013台灣社會變遷調查比較統計發現，1945年前出生的人仍有超過七成最常使用台語；但1986到1995年出生的人僅剩22.3%。台灣科學教育館館長劉火欽表示，多語環境與社會永續息息相關，更希望民眾都能開始學會說自己的母語，並教導現場小朋友客語的「大家好」是「太家好」（tai ga´ ho`）。

科學教學館更舉辦科學演示，全程以台語向觀眾介紹「尖端放電」的科學現象，也讓小朋友現場進行實驗，用手接觸帶電的鐵球，隨著電流經過身體到頭髮尖端，頭髮就會開始飄起來，驚奇景象逗得民眾們哈哈大笑。

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蜘蛛

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