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花蓮偏鄉學堂建置太陽能 年少5.5噸碳排等於種551棵樹

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
崇德小學堂光電系統讓平安宮成為綠能宮廟。圖／荒野保護協會提供
崇德小學堂光電系統讓平安宮成為綠能宮廟。圖／荒野保護協會提供

荒野保護協會2023年與7-ELEVEN合作，推動「公益型公民電廠設置示範計畫」，並在今年1月分別於花蓮縣秀林鄉達基利部落的崇德小學堂、富里鄉羅山村羅山小學堂，共裝置9.2kW太陽能發電系統，預估每年可發1萬1132度電、可減少碳排放量約5.5公噸二氧化碳當量，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。

荒野保護協會表示，透過公益勸募的經費支持下，於花蓮秀林鄉崇德小學堂、富里鄉羅山小學堂，分別建置5.5kW及3.7kW的「併網儲能防災型太陽能發電自用系統」，並各設置可儲存約8.64度電的鋰鐵電池。

白天太陽能所發的電優先提供學堂場域使用，並進行電池充電，傍晚日落再使用儲能電池的電；當太陽能及儲能電池的電力不足時，再由市電補足。

荒野保護協會理事長李騏廷指出，太陽能系統建置能讓學堂優先使用低碳綠能，藉由太陽能發電能省許多電費，不僅實質減輕學堂用電負擔，更凸顯「自己要用的電、自己發」電力自主概念，讓學堂成為最生活化的綠能教育場所。

李騏廷說，另外，學堂儲能系統也能在社區停電時提供基本照明，讓學堂成為部落及社區的緊急防災避難中心，尤其提供崇德小學堂場地的崇德平安宮，廟內所有照明燈具、神明燈、光明燈，儼然成為一座率能宮廟。

荒野保護協會表示，本計畫合計裝置9.2kW太陽能發電系統，以台電111年度花蓮地區太陽能光電容量因素，年發電量1210小時計算，1年約可發1萬1132度電。

依能源局公布111年度電力碳排放係數每度二氧化碳0.495公斤換算，本計畫場域光電系統可減少碳排量約5510.3公斤二氧化碳當量，以每棵樹1年約可吸收10公斤二氧化碳計算，本計畫建置的太陽能系統，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。

羅山學堂建置10片太陽能板。圖／荒野保護協會提供
羅山學堂建置10片太陽能板。圖／荒野保護協會提供
學堂屋頂的光電系統提供學堂自主能源。圖／荒野保護協會提供
學堂屋頂的光電系統提供學堂自主能源。圖／荒野保護協會提供

太陽能發電 小學 荒野保護協會

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