菜䔕餅內含致癌辣椒粉！ 全聯已下架逾1萬6000包

蘇丹紅辣椒粉持續延燒，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，並製成菜䔕餅、白胡椒棒。販售通路包含全聯，北市衛生局表示，昨晚接獲通知後全聯已全數下架，初步統計下架產品有16992包，其中台北市下架1474包，衛生局提醒購買民眾應立即停止食用，並持發票至原購買通路退貨。

北市衛生局說，苗縣衛生局通知在北市銷售通路登記地，僅有菜䔕餅（110g）的規格賣給全聯福利中心，截止今天中午，全國不分批號下架產品16992包，其中北市下架1474包，衛生局同時要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息。

衛生局表示，鑫豪食品使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣的紅辣椒粉（有效日期2026年10月12日），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成2項產品，包含菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024年8月2日、8月15日及8月23日）、白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025年2月15日及2月19日）。

衛生局提醒，民眾如有購買上述產品，應立即停止食用，並可持發票至原購買通路辦理退貨，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。