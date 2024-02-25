多達2成5C肝患者未追蹤 國健署：20萬藥費健保出

B、C型肝炎曾被稱作台灣人的的國病，但自從1984年起新生兒全面施打B肝疫苗，以及C肝新藥的問世，目前國人已逐漸遠離肝病，衛福部更訂下2025年全面消除C肝計畫的。不過，國健署長吳昭軍表示，全台C肝患者約4分之1並未接受追蹤，健保給付20萬的抗病毒藥物，治癒率高達98%，呼籲C肝患者儘快接受檢查。

「肝若不好，人生是黑白的」，肝臟是身體解毒代謝的重要器官，肝病早期一般沒有明顯症狀，所以一旦出現症狀，通常都已經是肝病的晚期。

衛福部死因統計顯示，民國111年有1萬1888人因慢性肝病、肝硬化及肝癌而死亡，多是由B、C型肝炎所造成，因此，國民健康署提供45至79歲民眾，原住民提早至40歲，終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。自民國100年起至112年，符合篩檢資格的民眾曾做過C肝抗體篩檢的人數，已經超過575萬人，篩檢率57.2%，也就是每兩人中至少有1人已做過篩檢。

不過，目前C肝陽性追蹤率不如預期，吳昭軍指出，C肝抗體陽性者，得進一步接受病毒量檢驗，才能確認是否有病毒存在，並及時接受治療。但目前檢驗率僅為78.3%，也就是說約4分之1患者，應該繼續檢查之C肝抗體陽性者，卻並未接受追蹤。

C型肝炎病毒主要是經由含有血液透過皮膚或粘膜進入體內而傳染。吳昭軍表示，感染C肝患者多半沒有明顯不舒服症狀，而C肝抗體陽性者的陽性率為74.3%，若能消除國內C型肝炎，不但能免除民眾受C型肝炎危害，亦能成為國際標竿，分享防治經驗。

吳昭軍說，可治癒C型肝炎的藥品已問世，能夠治癒大多數的C型肝炎病毒感染患者，而健保目前針對驗出C肝病毒者，給付20萬元的抗病毒藥物，治癒率可達98%。因此呼籲45至79歲的民眾、40歲以上原住民，應該善用各項檢查資源，了解自己的C肝感染狀況，若為C肝抗體陽性者，請務必進一步檢查C肝病毒，並依醫師評估建議接受治療。