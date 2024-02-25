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元宵蜂炮、焰火、炸寒單 他們卻血流如注 醫：這2處受傷最棘手
昨天是元宵節，不少地方舉行慶典活動，台北市內湖有「夜弄土地公」、台南則有著名的「鹽水蜂炮」、鹿耳門聖母歐「元宵花火迎春牛」、台東則有「炸寒單」，多少傳出傷情。醫師指出，這類鞭炮炸傷部位常見於四肢，如果是手指或顏面，處理上就比較困難，需要盡快送醫。
台南市鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「元宵花火迎春牛」活動，施放數萬發高空焰火，吸引約70萬人次民眾觀賞，但也發生未爆彈掉落炸傷人事件。媒體報導，一對夫妻被炸傷，地板上多處出現血跡外；而知名南韓職播主「企鵝妹」體驗鹽水蜂炮，則在全副武裝的情況下，同樣被鑽入衣服的蜂炮炸傷。
成大醫院災難醫學科主任林志豪說，以鹿耳門、鹽水蜂炮等狀況受傷的民眾，患處大部分出現在四肢，其中鹽水蜂炮比較特別，因為炮火會鑽來鑽去，如果衣服跟安全帽沒有密合，蜂炮鑽到衣服立面就會有燒燙傷的情形，且炮台設置在四面八方，自己也親身體驗過，即便包得再緊密，只要有縫隙就可能鑽入。
林志豪說，過去也曾碰過較特殊的個案，例如高空煙火的未爆彈或餘彈等掉落後砸傷人。整體而言，手指或顏面炸傷最難處理，因為手指的神經與血管等非常細緻，除了炸傷外還可能合併其他外傷，在清創時需要比較小心；顏面最需要注意的是，受傷部位如在眼睛附近，可能影響角膜甚至眼球本身；至於其他皮肉傷就按照一般「沖脫泡蓋送」原則處置。
林志豪指出，以地緣關係來說，通常會將傷者送到鄰近醫院就近處理，如果傷勢太過嚴重，則會進一步轉送至大醫院，需要特別留意的是，手指跟眼睛周圍被炸傷時，送醫時間要愈快愈好。
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