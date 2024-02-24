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影／平溪「雙龍搶珠」升空壯觀 3啦啦隊女神性感熱舞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。

新北市平溪元宵節燈會，今晚雙龍主燈與龍珠燈接續升空，呈現「雙龍搶珠」，十分壯觀，吸引很多民眾參加九波的天燈施放。今晚3位啦啦隊女神中信兄弟短今、樂天女孩琳妲、富邦檸檬壓軸演出，性感熱舞炒熱天冷氣氛，並在第九波一起施放天燈。

新北市平溪國際天燈節十分場，今晚在十分廣場燈施放九波天燈，每波100盞，點亮平溪夜空，今晚元宵主燈是20呎雙龍主燈，由新北市副市長陳純敬與地方貴賓刀刀人領銜施放，寫下大家的心願後冉冉升空。

今天平溪下著毛毛雨，天氣也很冷，但民眾不減熱情，十分廣場仍擠滿民眾。雙龍主燈與龍珠燈接續升空，呈現「雙龍搶珠」活潑生動又富含吉祥喜慶的有趣畫面，由於體積大，有錯開時間再升空，避免相撞。

今晚3位啦啦隊女神中信兄弟短今、樂天女孩琳妲、富邦檸檬壓軸演出，吸引很多民眾欣賞，並在第九波一起施放天燈，3人帶來熱歌勁舞，讓現場氣氛熱了起來，驅走不少寒意。

檸檬帶來性感舞蹈，她說希望新的一年大家飛黃騰達，今年她自己會多上節目，讓大家更認識她；琳妲則唱兩首很甜的歌祝大家幸福，她希望自己今年出第二首單曲；短今則帶來熱力四射舞蹈，活潑又有動感，很多民眾跟著一起跳，她的媽媽在平溪開餐廳賣海鮮粥，她與平溪很有親切感。

3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。圖／新北市觀光局提供
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。圖／新北市觀光局提供
3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
3啦啦隊女神熱舞炒熱氣氛並施放天燈。圖／讀者提供
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。圖／讀者提供
平溪「雙龍搶珠」接續升空壯觀。圖／讀者提供

天燈 平溪

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