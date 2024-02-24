「勞力士雄才偉略大獎」得主劉少創 矢志野生駱駝保育

人類文明的延續，不只有前行者的開創，更需要有志之士的奉獻。勞力士（ROLEX）近日甫發表2023年「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）的五位得主，聚焦在生態、水源、拯救野生動物、再生資源等面向，其中矢志推動保育瀕危物種、野生駱駝的遙感探測專家劉少創更成為1976年創立以來的首位中國得主，別具意義。

2023年勞力士雄才偉略大獎名單中，動物學家Inza Koné保育象牙海岸的生物多樣性森林，社會企業家Denica Riadini-Flesch則打造再生服裝供應鏈，保護印尼婦女的傳統文化並增加其收入；肯亞社會企業家Beth Koigi則深入10個社區，每月為超過1,900人帶來20萬公升以上的的潔淨水質；Constantino Yucca Chutas則將擴展其安地斯山脈高地的森林生態修復和保護；而中國的遙感探測（Remote Sensing）專家劉少創則以其專業知識，保育稀有動物野生駱駝，最終朝建立跨國境野生駱駝保護區或國家公園的目標邁進。

自陳從小就喜愛動物的劉少創，過往專業在於透過衛星量測江河，因希望研究與動物結合，2011年在敦煌沙漠進行月球車實驗時第一次遇見了野生駱駝，由於其數量稀少具保護性，加上移動範圍廣泛，正符合衛星監測的特質，因此便在之後投入相關研究。然而研究初期的經費募集困難，加上原本並非動保專業領域的他也受到質疑，唯本次獲獎除讓其研究名正言順，勞力士並將資助其研究40個衛星的一年份通訊時間，可幫助研究野生駱駝的行為特徵、面對氣候與其他物種的威脅，最終他立志將原中國境內的數個野生駱駝保護區結合、加上蒙古的野生駱駝保護區，成立一個大型野生駱駝國家公園。

接受台灣媒體團聯訪時劉少創並表示，「我們希望通過這些研究成果與努力能去推動的一件事，（由於）中蒙邊界架了很多鐵絲網，野生駱駝自由遷徙的通道就被切斷了，如果通過中蒙兩個政府的合作將邊界打開、成立一個中蒙跨國界的自然保護區，野生駱駝生存的空間擴大了，那麼生存的機會也就多了。」

由於過去觀測對象為外太空，也讓他意識到宇宙的浩瀚與人類的渺小，「人沒有我們自己想像那麼偉大，每個人都是平常的人，所以勞力士（鼓勵）任何人都能嘗試改變世界，要能變得更好、每個人都應該努力。」期望能未來的五到十年後圓夢的劉少創，同時也鼓勵新一代學子跨學科學習、不固守於單一專業領域，「要跟不同學科的人交流，進步是非常快的。」值得一提的是，這並非劉少創首次參與大獎競逐，早在2004年時他也曾進入決選、接受勞力士相關專家的拜訪與交流，相隔18年後重新站上舞台的他，持續不歇的研究毅力，或正和勞力士品牌核心「恒動」（Perpetual）精神、不謀而合。