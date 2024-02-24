影／確定了！大甲鎮瀾宮9天8夜遶境 4月5日深夜起駕

大甲鎮瀾宮依照慣例，每年在元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，今天經擲筊後，將於4月5日（農曆2月27日）晚間11時5分起駕。董事長顏清標今晚宣布，今年主題是「惜福」，感謝大德沿途準備點心站、協助媽祖出巡人員等，呼籲信徒惜福取用食物，「若吃得下就盡量催」，走得慢也不用擔心，媽祖會等每位信徒。

大甲鎮瀾宮依例在元宵節晚上6時，舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，由董事長顏清標主持，率領全體董監事、立委顏寬恒、副議長顏莉敏、民政局長吳世瑋等人，上香請示媽祖進香日程，現場吸引許多關心媽祖出巡的信眾圍觀，每個人目不轉睛的注視著擲筊儀式。

顏清標在第1、2次為「笑筊」，擲第3筊杯，獲得「聖筊」應允，現場直呼「媽祖笑咪咪後給聖筊」，信眾歡呼連連；依據擲筊結果，今年媽祖9天8夜遶境進香活動，將於國曆4月5日（農曆2月27日），晚上11時5分起駕。

今年大甲媽遶境第1天（4月6日）將駐駕彰化市南瑤宮、第2天西螺鎮福興宮、第3天新港鄉奉天宮、第4天祝壽大典、第5天西螺鎮福興宮、第6天北斗鎮奠安宮、第7天彰化市天后宮、第8天清水區朝興宮、第9天回鑾大甲區鎮瀾宮。