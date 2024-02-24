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桃園魯冰花開幕 適逢暖冬花況下周最綻放花期至3/10

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影

2024桃園魯冰花活動今至3月3日於龍潭大北坑休閒農業區正式登場，展開為期9天活動，周邊還有闖關、市集等活動供參與。今年種植面積約10公頃，賞花地點包含大北坑、三水及三和社區，因今年暖冬花苞開得比較低，目前部分花區已花開5成，有的則剛花開1成，花期預計可延續至3月10日。

龍潭的魯冰花遠近馳名，桃園市長張善政今出席開幕典禮表示，桃園魯冰花季活動已邁入第7年，每年皆吸引許多遊客慕名而來，去年活動短短不到10天吸引超過47萬人前來賞花，今年共同種植達10公頃的魯冰花美不勝收，歡迎大家一起來欣賞，體驗客庄的美麗風情。

魯冰花花苞生長期需要先冷後熱，天氣一熱就會開花，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，雖然魯冰花已適應台灣氣候不需要那麼冷的環境，不過仍有影響，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成，而鄰近活動舞台周邊的區域則花開1至2成，預計下周花況會最美，花期預計開至3月10日。

桃園客家局表示，今年桃園魯冰花結合地方特色產業，以「茶山花現，內山窯樂」為題，大北坑展區以茶山文化為主，安排魯冰花客家茶席，由傳藝茶師帶領體驗在地客家茶文化、創意好茶調飲由國際調茶師調出東方美人茶新滋味，還有茶山花田闖關活動、花花文創手作、茶山市集及能量音樂季等精彩活動；三洽水展區則以內山窯文化為主，有窯搖派對的手捏陶體驗，樂陶陶活動展示陶藝創作者的柴燒作品，還有森聲音樂饗宴和小農市集。

張善政說，龍潭除有最具特色的魯冰花外，茶產業也頗具盛名，還有山明水秀的風景及龍潭大池，都是非常引人入勝的觀光景點，未來將持續結合觀旅局、農業局、客家局等相關局處，讓龍潭的客家特色充分展現，邀請所有人來一日遊，感受客家庄的多元魅力。

桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影記者翁唯真／攝影
桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影記者翁唯真／攝影
桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭的魯冰花遠近馳名，但今年適逢暖冬，花苞長得較低，目前部分區域魯冰花因陽光較為充足，已花開4至5成。記者翁唯真／攝影
2024桃園魯冰花活動今至3月3日於龍潭大北坑休閒農業區正式登場，展開為期9天活動。記者翁唯真／攝影
2024桃園魯冰花活動今至3月3日於龍潭大北坑休閒農業區正式登場，展開為期9天活動。記者翁唯真／攝影

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