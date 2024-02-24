AZ、流感疫苗都有打…新北5旬婦被診斷為格林巴利症候群 獲賠30萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第217次審議小組會議紀錄，台北市20多歲何先生打BNT後出現格林巴利症候群，為嚴重疾病，給予救濟金35萬元，為本次最高救濟金。另有一例接種流感疫苗後，也出現格林巴利症候群，獲賠30萬元救濟金。

此外，新北市50多歲李小姐，接種流感疫苗後因四肢痠痛、麻木與步態不穩而就醫，同樣被診斷為格林巴利症候群。然而考量其症狀發生的時間距離接種AZ新冠疫苗已久，但是無法判斷與生季節性流感疫苗的關聯性，因此核予救濟金30萬元。

此次會議共審查135案，有16例獲得救濟金，金額從5000元至35萬元不等，其中包含1例流感疫苗、5例卡介苗，以及10例新冠疫苗（3例莫德納、6例BNT、1例高端）。

疾管署發言人羅一鈞表示，北市何先生在打完BNT疫苗後，後因四肢無力而就醫，檢查為多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，核予救濟金35萬元。

另有兩例10多歲男性皆因接種BNT疫苗，分別獲賠5000元及1萬元，為本次新冠疫苗救濟中最年輕個案。嘉義市張先生，因為胸痛就醫，心肌酵素上升，獲賠5000元；而苗栗縣廖先生也是因為胸痛就醫，獲賠1萬元。