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2月底仍有一波疫情 疾管署：3月5日起全民公費打流感疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
3月5日起，公費流感疫苗施打對象擴及全民，只有出生滿6個月且尚未接種流感疫苗者，即可接種施打。本報資料照片
3月5日起，公費流感疫苗施打對象擴及全民，只有出生滿6個月且尚未接種流感疫苗者，即可接種施打。本報資料照片

近期各級學校開學，又碰上燈會等大型活動，衛福部疾管署預估，二月底、三月初流感與新冠疫情還會有一波流行。但有鑒於春節過後，流感疫苗打氣下降，但流感疫情仍持續上升，疾管署宣布，目前剩餘7萬多劑流感疫苗，從3月5日起將提供全民可公費接種，只要出生滿6個月以上，目前尚未接種者都可施打，直到疫苗用罄為止。

疾管署今公布近期監測社區病毒數據，流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。從去年流感季開始施打的流感疫苗，其施打的病毒株與此次流感病毒吻合，施打此次流感疫苗能有效預防流感合併重症。

根據疾管署統計，從公費流感疫苗施打至今年2月20日，公費疫苗總接種數約650.3萬劑，整體疫苗使用率超過98.8%，目前公費流感疫苗剩下約7萬多劑，從3月5日起，將提供全民施打。而疾管署將會按各縣市需求調度公費流感疫苗數量，現階段將優先調撥部分疫苗至剩餘量較少的12縣市。

流感疫苗打氣下降，但新冠XBB疫苗在春節後，打氣上升，據統計，從2月20日起，每天接種新冠XBB疫苗的人數都超過1萬多人，截至目前為止，新冠XBB疫苗已有179.8萬人次接種。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約433.6萬劑、Novavax XBB疫苗約21萬劑。目前變異株JN.1已為主流變異株，而美國研究顯示接種XBB疫苗可有效提升對抗JN.1之免疫保護力，對輕症保護效益可達5成，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，應盡速接種，獲得保護力。

流感疫苗 流感病毒 疾管署

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