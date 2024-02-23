旅遊帶回蟲蟲？專家給2必知秘訣 返台先觀察「這症狀」

去年入侵歐洲的臭蟲（床蝨）疑已在台現蹤，有民眾入住北市某商旅發現並在臉書社團發文提醒。今天馬偕醫院發表民眾赴秘魯旅遊，疑因在熱帶雨林區住宿，嘴唇遭馬蠅寄生案例。長榮大學生物科技學系名譽教授陳錦生指出，國內衛生條件改善，少見寄生蟲，但隨著全球化，應注意出國旅遊接觸感染及搭飛機時寄生蟲隨行李「偷渡」。

34歲陳先生去年10月中旬到秘魯旅遊，疑似因在熱帶雨林區住宿，嘴唇遭馬蠅寄生，返國二周後嘴唇腫大且伴隨疼痛感，由於外觀近似疱疹，經診所治療半個月未好轉，轉診馬偕發現是少見的馬蠅蟲卵寄生，蟲卵已寄生在體內並孵化成幼蟲，於是在全身麻醉情況下，於手術室內取出3隻寄出於嘴唇上的馬蠅幼蟲。

陳錦生指出，「人類馬蠅（bot fly）」原產於中美洲和南美洲等地，會寄生在多種哺乳類動物身上，最常在牛隻身上發現，也可能感染人類，雌性馬蠅會將卵產在蒼蠅或蚊子等，其他以血液為食的昆蟲身上，當媒介昆蟲叮咬其他動物時，幼蟲離開卵進入宿主皮膚、穿透皮下組織。

陳錦生指出，馬蠅幼蟲滲透至皮膚會導致皮膚潰瘍，容易繼發細菌感染，並提供癤子供幼蟲呼吸，被感染的宿主變得昏昏欲睡，體重和生產力下降，而幼蟲會在宿主體內生活20至28 天，也就是「蠅蛆病」。

美國曾有研究指出，一名45歲男子在秘魯度假2周時，被多處蚊蟲叮咬，回到西西里島後不久，出現頭皮搔癢及疼痛等症狀，在初次就診5天後，有皮膚科醫師注意到一條白色的小蟲子，從患者皮膚中噴出，5周後檢查發現，有紅斑癤樣病變和繼發性蜂窩性組織炎，接受為期10天苯唑西林肌肉注射治療。

寄生蟲感染有內、外之分，蚊子、臭蟲、頭蝨等，屬於外寄生蟲，不一定長期寄生；內寄生蟲則如蛔蟲、鉤蟲和絛蟲等。但這類吸血昆蟲也曾有醫療用途，陳錦生分享，在抗生素未普及年代，戰場上有許多傷兵，醫療人員曾利用蒼蠅吃掉腐爛的肉，協助後續治療。

陳錦生提醒，民眾如規畫前往中南美洲，可攜帶防蚊液或穿著長袖衣物，防止吸血類昆蟲叮咬，也避免暴露在會接觸到這類昆蟲的戶外場域。臨床醫師也應注意，若從中南美洲返台國人或旅客的皮膚有未癒合傷口，需警覺是否因馬蠅幼蟲感染，也可請教寄生蟲或昆蟲專家，避免不必要的檢查或抗生素治療。

隨著全球化，飛機成為民眾跨國移動首選，許多寄生蟲也容易隨行李「偷渡」，先前萬華某旅館出現臭蟲時，陳錦生就曾提醒，民眾出國時可選用硬殼行李箱，讓臭蟲不會躲藏在縫隙中，回來一定要檢查行李箱有沒有夾帶，到住宿環境則可以檢查床墊、家具、雜物堆積、床單等處及縫隙，或檢查有沒有血斑，只要看到黑黑小小一點的就是。