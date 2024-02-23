快訊

蘇花路廊無名屍案5嫌收押！陣頭男被打死…同夥運屍回鄉卻棄路邊

4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

跟著台積電一起飛…含「積」量最多15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵湯圓4顆熱量等於1碗飯！營養師提供熱量表避開雷區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
元宵節將屆，家家戶戶賞花燈吃湯圓，食藥署上午舉行記者會，呼籲購買或製作湯圓，注意食品包裝過敏原標示，選用符合規定的食用色素，當個聰明的消費者，才能守護自身食品安全，與家人快樂安心慶元宵。記者曾吉松／攝影
元宵節將屆，家家戶戶賞花燈吃湯圓，食藥署上午舉行記者會，呼籲購買或製作湯圓，注意食品包裝過敏原標示，選用符合規定的食用色素，當個聰明的消費者，才能守護自身食品安全，與家人快樂安心慶元宵。記者曾吉松／攝影

每到元宵都要吃湯圓，年近75歲的吳奶奶患有第二型糖尿病，前幾日感到有些頭暈，血糖值飆升至200，經門診詢問，發現是因元宵節將至，煮紅豆湯跟湯圓給孫子們吃，忍不住多吃一點。營養師提醒，糖尿病患者應選擇吃無餡湯圓，避免血糖升高，湯圓、元宵都是澱粉，4、5顆熱量等於1碗飯，要適量食用。

衛福部台北醫院營養師朱姵穎分享，元宵與湯圓都是糯米粉裹內餡，吃多了容易造成腸胃過大負擔，湯圓熱量不低，若一位50公斤的民眾食用四顆芝麻湯圓的熱量，估計也需要快走1小時又8分鐘才能消耗掉熱量，騎腳踏車則需1小時又33分鐘才能消耗掉。

朱姵穎也提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯，民眾吃湯圓也要留意熱量攝取，若當餐有吃湯圓，可將湯圓代替為主食，避免額外攝取其他碳水化合物食品，就能減少澱粉、熱量攝取過多。

煮鹹湯圓時可增加蔬菜攝取，例如茼蒿、香菇、小白菜等，並以洋蔥、昆布等蔬菜湯底取代大骨或油蔥酥爆香的高湯底，減少油份與熱量攝取，飯後也可站起來輕鬆走走，幫助消化。

胃腸消化功能不佳者，則應細嚼慢嚥並淺嚐即止，避免因消化不良，產生胃痛、胃脹、胃食道逆流等狀況。三高患者要經常控制均衡飲食，尤其是糖尿病者，建議選擇無餡湯圓，搭配代糖或是無糖紅茶、玫瑰茶或豆漿，或是搭配枸杞、桂圓或薑汁攝取，用來代替傳統甜湯。

另外，朱姵穎推薦可自行製作低磷低鉀的水晶湯圓，主材料可挑選以低氮澱粉為主的樹薯粉、西谷米粉，內餡可選擇搭配紫心地瓜、黃心地瓜、紅心地瓜等，並選擇無糖沾粉，糖尿病、洗腎病人都可以吃，但也都要避免食用過量。且家中若有長輩、小孩或吞嚥困難者，家裡煮湯圓可善用蓮藕粉﹑地瓜粉將湯汁芶芡，並且在食用湯圓前，先將湯圓剪成小小塊，能方便吞嚥、降低嗆、噎到的風險。

衛福部台北醫院營養師朱姵穎提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯。圖／部北提供
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提供市售湯圓比較表，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯。圖／部北提供

元宵節 湯圓 糖尿病

延伸閱讀

找回農村記憶 元宵千人提「古亭畚」燈走阿里山公路

元宵股匯轉勢

把握最後盛開期！ 2024「新竹公園櫻花季」最新花況 週末賞櫻市集嚐美食、元宵晚會同樂

汐止宜興里結合環保慶元宵 吃湯圓送燈籠

相關新聞

交通部研擬「微罪不記點」 路權團體批立場搖擺：行人安全大倒退

交通部研擬「微罪不記點」，交通部前部長賀陳旦今天投書聯合報民意論壇，直言「交通違規記點不宜輕減」，交通部長王國材則回應稱...

寶特瓶放車內會溶出戴奧辛、塑化劑「恐致癌」？ 醫釋疑了

媒體報導，一位美國歌手在談話節目艾倫秀上稱，自己罹患乳癌是因為喝了放在車上的瓶裝水，因受熱產生戴奧辛釋放至水中，才導致罹...

元宵湯圓4顆熱量等於1碗飯！營養師提供熱量表避開雷區

每到元宵都要吃湯圓，年近75歲的吳奶奶患有第二型糖尿病，前幾日感到有些頭暈，血糖值飆升至200，經門診詢問，發現是因元宵...

前交長賀陳旦公開反對微罪不記點 王國材：為兼顧道安與民怨

交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。交通部前部長賀陳旦今投書本報直指「交通...

旅遊帶回蟲蟲？專家給2必知秘訣 返台先觀察「這症狀」

去年入侵歐洲的臭蟲（床蝨）疑已在台現蹤，有民眾入住北市某商旅發現並在臉書社團發文提醒。今天馬偕醫院發表民眾赴秘魯旅遊，疑...

有落石！太魯閣國家公園小錐麓步道東段封閉

太魯閣國家公園內小錐麓步道東段前年11月開放，近日步道0.3公里處有大塊落石，管理處考量邊坡不穩，決定暫時封閉東段，西段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。