減重節食易復胖 醫師建議搭配運動瘦得更健康

許多人減重以控制飲食為主，醫師提醒，節食可能造成代謝率降低，更容易復胖，減重時若能搭配運動，可以瘦得更快、更健康，體態心情會更好。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，根據衛生福利部國民健康署「國人於春節期間體重控制調查」結果發現，年後約有40%的人，平均增加2公斤體重，不少人在年後啟動「減重計畫」。

光田綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，靠著控制飲食能看到減重效果，卻可能造成代謝率降低的問題，更容易復胖。節食時間一拉長，容易讓人情緒低落。

他建議民眾在減重時，適時加入運動輔助，不但能在飲食控制上較有彈性，不必完全犧牲吃美食的樂趣，運動時消耗的熱量也能加速減重效果，還能讓身體的線條變得更好看。

楊智鈞表示，正規有氧運動建議是每週進行150分鐘中高強度有氧運動，對於沒有運動習慣的人，可先建立自己「可以持續」的運動習慣。可從每次跑10分鐘，慢慢增加到以每次跑40分鐘為目標，至少在週末選1天跑，漸進式增加時間。

剛開始運動者建議試試「負重健走」，快走時手上多拿2個各1公斤重的小啞鈴來快走，能比一般的快走，對心臟機能的強化更有幫助。

飲食部分，楊智鈞建議，2週內可先執行較嚴格的熱量控制，一、低碳早餐，如雞胸肉沙拉、水煮蛋、高纖無糖豆漿、黑咖啡；二、每天喝水2000cc，可增加飽足感，還能減少進食量；三、完全戒酒，減少聚會時的大吃大喝；四、每晚至少維持7至8小時的高品質睡眠；五、找好友加入，以公開目標去執行減重計畫。