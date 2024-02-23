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南投縣府攜手泡麵土地公 助弱勢藥癮者不餓肚子

中央社／ 南投縣23日電

許多信眾拿泡麵至中寮鄉石龍宮拜拜，也會當場吃碗泡麵，「泡麵土地公」因此遠近聞名，南投縣衛生局攜手石龍宮辦理「即食暖心」計畫，提供泡麵給連三餐都有問題的藥癮個案。

中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，信眾拿泡麵來拜土地公，廟方也提供免費泡麵供信眾現場享用；南投縣政府衛生局媒合民間資源，攜手石龍宮辦理「即食暖心」物資分享計畫，提供經濟弱勢、日常生活出現難關的藥癮個案獲物資協助，讓藥癮者感受社會溫暖。

藥癮個案小芬（化名）今天透過衛生局新聞稿表示，感謝衛生局個管員、石龍宮協助，在她三餐出現問題、沒經濟能力時，立即提供食物讓她度過沒有工作的這段時間，在個管員幫忙轉介就業服務下，目前已找到工作，會好好努力接受戒癮治療，不辜負外界幫忙。

石龍宮主委吳常源說，深知藥癮個案面臨困境，石龍宮是社區一分子，願伸出援手為藥癮者帶來一絲溫暖、給予實質幫助，只要石龍宮能做到必定全力協助；另外，除協助藥癮者，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，並長期將泡麵捐給弱勢族群和有需要團體。

衛生局長陳南松表示，南投毒防中心個管員關懷個案過程中，發現個案出監後常面臨沒經濟來源、獨居出現生活困難等情形，這項計畫為藥癮個案帶來實質幫助；衛生局致力提供戒癮醫療資源，更擴及經濟弱勢協助，除提供即食物資，更強調社區共融與支持。

泡麵 衛生局

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