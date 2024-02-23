機捷3月1日再增班 晨峰山鼻站北上5分開1班、38分到台北

桃園大眾捷運公司今天上午表示，因應學校開學季通勤旅客需求增加，桃園機場捷運線3月1日起再增開1班7點7分北上加班車，站站停，38分鐘就能到達A1台北站，使A10山鼻站往台北方向的晨峰時段（約7至8點）班距平均每5分鐘一班，大幅縮短通勤族候車時間，讓旅客更輕鬆抵達目的地。

TPASS通勤月票於112年中上線，桃捷公司實施多項的營運優化方案，使機場捷運線運量持續增長。統計去年12月及今年1月平日日運量已突破11萬人次，分析旅客搭乘狀態，最高載客量落在平日的7點45分至8點，集中在A4新莊副都心站往A3新北產業園區站的北上列車，這段時間的車廂站位密度也相對擁擠，主要為通勤旅客為上班、上學。

因應不斷增長的旅運需求，桃捷公司完成上述分析後，決定自3月1日起再增開平日北上加班車班次，也是疫情後運量逐漸復甦，第4次從A10山鼻站增開加班車次，提供更多的乘車選擇，以提升旅客服務品質。

3月1日起增開的晨峰加班車，平日上午7點7分自A10山鼻站發車，預計7點45分抵達A1台北車站，每站皆停，以滿足通勤族上班上學趕時間的需求。加班車投入營運後，能讓上班日6點58分至7點58分1小時內，從山鼻站到A1台北車站的北上路線，有4班直達車、8班普通車營運。