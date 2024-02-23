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奧客！女兒打翻熱珍奶 母要店家派人到家中擦地板 上網公審反遭鬧爆

香港01／ 撰文：喬納森
原PO認為是店家未有封好膠膜，更要求店家派員工來家擦地板。（網上圖片）
原PO認為是店家未有封好膠膜，更要求店家派員工來家擦地板。（網上圖片）

家人不小心倒瀉飲料，竟然要算賬在店家身上？1名母親早前與女兒晚飯後，在茶飲店外賣了１杯珍珠奶茶。女兒回到家倒瀉了奶茶，母親怒而致電店家，指責對方沒有封好飲品的膠膜，女兒才會弄瀉，且怒斥其中1名店員是「打工妹」，投訴對方先前態度惡劣，要店家安排該「打工妹」到她家將地板擦乾淨，否則就會在網上公開事件唱衰店家。

最後店員沒有理會她，這名母親於是在社交平台發文公審店家，帖文迅即獲瘋傳，可是她不但未獲得網友同情，更反被鬧爆是「極品西客」。

涉事母親早前在Facebook發文，指她與女兒晚飯後，在晚上8時到飲料店買了1杯熱的黑糖珍珠奶茶外賣，怎料回到家就聽到女兒的慘叫聲，原來她放下書包時將珍奶一同放在地上，結果讓珍奶打翻瀉滿一地，她大叫：「媽咪，怎麼會飲料倒出來，我的房間，跟書包。」

原PO一進門看到情況大罵：「妳在幹什麼？怎麼弄成這樣？」而女兒回應：「不是我！飲料自己灑出來的！」母親於是致電店家，要求剛才態度很差的「打工妹」接電話，更離譜到要求對方到她家裡擦地板。

原PO續指，「打工妹」態度奇差，要不是女兒一直想飲珍奶，她才不會光顧該店。她更指責店家沒有把塑膠模封好，珍奶才會倒瀉在地。原PO表示：「我給她機會，是要派人來我家擦地板，還說（是）我直接PO天母幫（facebook專頁）？」、「最後，她給我無言，我倒數10秒，對方沒有任何反應，我完全氣炸了⋯⋯妳們爛透了。」原PO於是在網上發文公審店家。

帖文隨即被瘋傳，但原PO未有得到想要的效果，獲得網友支持，卻反遭不少網友鬧爆：「極品西客」、「奧客界的奇葩」，「在地美食，用嘴巴去吸，不要浪費了」。有人認為是反面教材，「瘋了嗎⋯⋯好棒的家教」、「好瘋的媽媽」、「千錯萬錯都是別人的錯，這是要怎麼教小孩，大人自己都需要被教育了」。

有網友亦感慨飲食業難做，「餐飲業的同仁們，大家辛苦了！！！」、「用一杯飲料換免費打掃」，連網紅馮語婷也加入評論，「自己的女兒是寶，別人的女兒是草，還給店家倒數10秒去她家擦地板，真不敢想像這是一個為人師表及父母的行為」。

事後涉事茶飲店的其中1名員工向傳媒表示，工讀生妹妹有提出換一杯新的飲輝或是退款，但客人沒有接受，便生氣掛電話，至於「到家裡擦地板」的要求，因非當事人，所以她也不清楚是否有此事。該員工強調，客人若買的是溫熱飲品，封膜上會戳個小洞，給客人前亦會提醒小心拿取。

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文章授權轉載自《香港01》

打工 珍奶 珍珠奶茶

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