健康你我他／天天訓練肌力 讓鳥仔腳有力

小腿是人體的第二個心臟，今年希望我的小腿愈來愈有力，可以走更遠的路，到處趴趴走。

因為遺傳媽媽的關係，我的小腿是「鳥仔腳」，年輕時頗以這樣纖細的小腿沾沾自喜，也引來不少人欣羨的目光和讚美；步入中年後，才知道這樣的鳥仔腳不見得是好事。

醫學研究指出，小腿圍若小於33公分，可能會有肌少症，尤其媽媽晚年因肌少症而不良於行，在在提醒我不能輕忽肌少症可能帶來的後果。所以訓練肌力是我維護健康的第一要務，天天訓練肌力，能讓我繼續往前行，不要步入媽媽的後塵。

因為我曾經蹠骨骨裂，導致整整三個月無法正常走路，知道「行不得也」的痛苦和不便，也深知「能走」是一件多麼幸福快樂的事，所以只要腳力可到達的地方，我就用走的，即便在外人看來，那是多麼遙遠的距離，但我也不以為意。走路的好處不少，除了環保和健身外，還能和自己對話，有許多意外的收穫。

平日在家，我也會做深蹲動作，為自己的肌力補強。增加肌力的方法很多，但對我來說，「走路」和「深蹲」是最簡單且易行的方法。

總之，為了能走更多的路，看更多的風景，我必須努力增強肌力，希望肌力愈來愈強，這是我的新年健康祈願。