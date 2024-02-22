金馬地區濃霧攪局 民航局：協調加開機、船疏運旅客

金門、馬祖地區19日起受濃霧影響，部分航班取消。交通部民航局今天表示，連日協調增開加班機與加班船，金門旅客今可望全數送往本島，馬祖旅客則多數已改搭船班，後續仍會持續關注航班狀態，適時啟動疏運機制。

民航局指出，19日至22日金門因濃霧影響，立榮與華信兩家業者均有航班取消。為儘速疏運旅客返回本島，積極協調航空公司20日與21日增開航班，總計疏運逾500人，其中增開共7班加班機，增加疏運600多人。

民航局表示，今日金門因航空公司班機有較多空位，現場旅客陸續補上機位，應可全數前往台灣；而因加班機運作順利，民航局提前協請航港局整備B計畫專船，並未啟動，但民航局仍請航空公司準備預備運能，以備後續臨時需求。

民航局表示，馬祖地區亦因濃霧影響，陸續有航班取消，受影響旅客多已改搭船班或補上後續航班，民航局馬祖航空站亦洽商連江縣政府於19日至21日啟動南北之星、台馬之星加班船，疏運約780人。

民航局表示，今日馬祖受天候影響，仍有航班取消，船班則因海象轉差，21日晚間起有停航情形，考量馬祖鄉親本周末有返鄉過元宵習俗，將密切關注天候、航班狀態及現場候補情形，適時啟動疏運機制。相關訊息已請航空公司儘速公告，讓旅客提前因應，提醒民眾隨時留意航班狀態，以預做行程規劃；而目前仍屬離島霧季，旅客安排行程時，亦請多加留意。