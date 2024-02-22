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酒駕累犯定義下修！2次以上可吊銷駕照 3月起須做酒癮評估治療

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酒駕累犯定義下修！2次以上即可吊駕照 3月1日起須做酒癮治療

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
警方夜間常有臨檢酒測。示意圖／報系資料照片
警方夜間常有臨檢酒測。示意圖／報系資料照片

防堵酒駕累犯，交通部公告修正《酒駕防制教育及酒癮實施管理辦法》條文，3月起，酒駕累犯定義從3次以上，下修至2次以上，即可吊銷駕照；重考駕照則須於前一年完成酒駕教育訓練，才可報考。

修正條文說明，鑑於酒駕為社會各界痛惡行為，皆盼透過修法杜絕酒駕發生；另外，酒駕再犯為酒精成癮高風險族群，為有效防制酒後駕車行為，擴大應接受酒癮治療資格條件對象。

修正條文指出，過往酒駕累犯吊銷駕駛執照處分，酒駕3次以上者，重新申請考領駕駛執照前，需接受酒癮評估治療規定；3月1日起，累犯定義下修為酒駕2次以上者，即須接受接受酒癮評估治療。重新申請考領駕駛執照前一年內，要完成酒駕防制教育訓練，才可報考。

修正條文明定，酒駕防制教育訓練，除完成酒駕防制教育訓練外，也要至中央衛生主管機關評鑑合格醫療機構，接受12個月且至少12次酒癮評估治療，並取得完成證明書。

修正條文指出，未能配合醫囑於所定時間接受評估治療超過2個月，或者對醫事人員有強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法行為，妨礙醫療業務執行等，醫療機構得終止評估治療，並不發給完成證明書。

此外，汽車駕駛人接受酒癮評估治療費用，由汽車駕駛人負擔。接受酒駕防制教育訓練人員繳費後於實際上課日起算，因正當理由未逾全期受訓時數三分之一離班者，退還學費半數。在班時間已逾全期三分之一者，不予退還。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 駕照

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