存活率最長2年！這癌症初期症狀易忽略 惡化快如被八爪章魚攀附

據統計，台灣每年約有600人被新診斷罹患惡性腦瘤，惡性腦瘤死亡率極高，從確診到死亡平均僅一到二年，惡性腦瘤如八爪章魚，結構浸潤在正常組織之間，讓手術難以完全清除，也讓治療難度加劇。長庚醫院攜手成大醫工跨領域合作，成功開發創新的類病毒奈米載體，動物試驗中顯示能延長小鼠兩倍存活期，未來有望成為治療惡性腦瘤的新利器。

新北市立土城醫院副院長、林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示，惡性腦瘤發展初期難以被立即發現，初期症狀如頭痛，常會被忽略，後續陸續出現噁心、嘔吐等症狀。當腫瘤壓迫周邊正常組織會引起抽搐或癲癇、肢體無力、偏癱、視力模糊和感覺障礙等情形。

腫瘤侵犯到小腦時，則會損害運動功能或平衡感，造成步態不穩或運動失調，患者的心智狀態也會開始出現變化，如失語、記憶力下降、注意力不集中、情緒或人格改變等，患者罹病後發生殘障、失能的機率極高。

魏國珍說，惡性腦瘤發生率雖不在十大癌症之內，然而死亡率卻名列前茅，一旦確診後存活期間極短，僅約一年至兩年的餘命，且致病機轉至今未明，難以預防。

同時，惡性腦瘤治療難度高，魏國珍表示，惡性腦瘤具有迅速增生惡化的特性，腫瘤結構複雜有如八爪章魚，會浸潤生長在正常的腦組織之間，沒有明確清楚的界限區分，導致手術難以完全清除，使大多數的惡性腦瘤預後很差，即使術後經積極做放療、化療仍會復發。因此，開發新穎惡性腦瘤療法是目前迫切需要解決的課題。

魏國珍與其研究團隊，和成功大學醫工系教授楊閎蔚合作，近期開發一款類病毒奈米載體，該載體可攜帶治療用核酸片段，有效傳遞治療用干擾核酸，以抑制腫瘤細胞基因表現，大幅提升惡性腦瘤的治療效率。這種藉基因表現調控機制抑制某一基因表現的現象，就是所謂的基因靜默。

長庚醫院與成功大學研究團隊利用腦瘤小鼠做為測試模型，利用增強對流傳輸法，直接將類病毒藥物載體精準注射傳遞到腦瘤區域；結果顯示腦瘤細胞中負責DNA修復的基因表現成功被抑制，阻斷腦瘤細胞自我修復能力，使腫瘤顯著縮小。而將此基因載體與低劑量放射治療同步施用，可以使腦瘤小鼠的存活期增加兩倍，不但提升了放射線治療效果，同時也降低放射治療劑量以減少其副作用。在動物實驗極具潛力的研究成果，揭露其未來臨床應用的高度可能性。