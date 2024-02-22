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高鐵疫後運量去年7308萬人次 再創通車17年來新高紀錄

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵營業資深副總經理顏昭立表示，去年台灣高鐵旅運量增長至7308萬人次，營收高達498億元，創下2007年通車17年來新高，今年挑戰營收破500億元。記者周彥妤／攝影
台灣高鐵營業資深副總經理顏昭立表示，去年台灣高鐵旅運量增長至7308萬人次，營收高達498億元，創下2007年通車17年來新高，今年挑戰營收破500億元。記者周彥妤／攝影

疫後旅運爆發，台灣高鐵營業資深副總經理、發言人顏昭立表示，去年台灣高鐵旅運量增長至7308萬人次，營收高達498億元，創下2007年通車17年來新高，今年挑戰營收破500億元。

顏昭立指出，疫後高鐵旅運人次明顯成長，從其他運具移轉明顯，去年平均載客量多了約2萬人，尤其尖峰時間更盛。他分析，疫後民眾通勤行為改變，反映旅客對搭乘高鐵往返西部走廊的高度需求，推測旅客認為疫後高鐵服務值回票價，加上車站有7分鐘換氣等防疫措施，也增加旅客搭乘意願。

他表示，今年農曆年後，高鐵疫後旅運爆量回穩，今年春節運量單日最高31萬，僅為歷史第三高，爆發潮是否延續尚待觀察。

此外，顏昭立說，高鐵運輸涵蓋通勤、商務、返鄉與旅遊，去年搭高鐵旅遊約402萬人次，去年每周旅遊班次1039班次，今年1月3日每周增為1060班次；因特殊尖峰時段需求增加，為鼓勵移轉至次尖峰，前後班次也增加，未來仍將藉由高鐵假期產品推出促銷。

農曆年 高鐵

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