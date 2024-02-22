做3次試管都沒用！夫妻精卵排斥不來電 中醫調理4個月好孕到

34歲陳姓婦人備孕多年未果，就醫診斷和先生是精卵排斥造成的不孕症，接受試管、單一精蟲顯微注射，仍未成功懷孕。夫妻尋求中醫調理，經4個月調理後，順利自然懷孕。

台中天寶中醫診所醫師林襄穎告訴媒體表示，精卵排斥是因為男性或女性把精蟲視為外來物，誘發免疫反應，因而產生抗精蟲抗體，對於男性而言，抗體會與精蟲結合，若結合在精蟲頭部，會干擾精卵結合；若結合在精蟲尾部，則精蟲活動力變差。

至於女性體內若有抗精蟲抗體，性行為之後精蟲多數會陣亡在陰道或子宮頸，根本無法深入與卵子結合，想要懷孕則是難上加難。

林襄穎指出，34歲陳姓婦人經生殖醫學中心檢查，她與先生是「精卵排斥」造成的不孕，做了3次試管，也使用單一精蟲顯微注射，但仍未成功。夫妻自雲林來到台中，接受中藥調理4個月，順利自然懷孕。

林襄穎提醒，一般男女不孕症檢查並不包括抗精蟲抗體或精卵排斥項目，所以很多男性以為普通的精液檢驗正常就沒問題，殊不知抗精蟲抗體必須另外自費檢驗；至於女性必須採取「同房測試」或抽血檢驗血清才能得知。