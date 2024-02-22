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時隔62年元宵節再見最小滿月 錯過再等下一個62年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今年元宵節逢最小滿月，月球視直徑較10月17日的最大滿月小了12%。圖／台北天文館提供
今年元宵節逢最小滿月，月球視直徑較10月17日的最大滿月小了12%。圖／台北天文館提供

龍年元宵節2月24日登場，台北天文館今分享，當晚不僅是時隔62年再次出現「元宵節逢最小滿月」，還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」，一晚可觀賞3個難得的天文景象。天文館也將於晚間7點至8點在YouTube頻道直播、介紹天象知識。

天文館表示，元宵節是每年農曆正月十五，也是春節後第一個滿月，即「望」日。今年元宵節的望發生於2月24日晚間8點30分，此時月球距離地球40萬5917公里，視直徑約29.43′，是今年的最小滿月，比發生於10月17日，視直徑約33.43′的年度最大滿月小約12%。

天文館說，元宵節適逢最小滿月更是十分罕見，上一次在62年前的1962年2月19日，下一次是2086年2月28日，恰好也是62年後，雖然前、後均時隔62年，但僅是巧合並無週期性。例如再向前、後的1900與2148年，元宵節的望均非當年最小滿月。

天文館指出，今年元宵夜不只可遙望最小滿月，還有兩次看見哈伯太空望遠鏡凌月奇景的機會，分別是晚間約6點36分在台中港至宜蘭蘇澳間的部分區域可見、晚間約11點35分，只有桃園大園至宜蘭頭城間的狹長區域有機會觀賞。

天文館提及，由於凌月過程僅約1秒鐘，必須借助天文望遠鏡輔助觀察或錄影，才能捕捉到哈伯望遠鏡飛掠月球表面丘壑坑洞的美景。

2月24日元宵夜可欣賞哈伯太空望遠鏡二度凌月的奇景，分別發生於晚間約6點36分、晚間11點35分，可見區域分別是台中港至宜蘭蘇澳間（紅色處）、桃園大園至宜蘭頭城間（藍色處）。圖／台北天文館提供
2月24日元宵夜可欣賞哈伯太空望遠鏡二度凌月的奇景，分別發生於晚間約6點36分、晚間11點35分，可見區域分別是台中港至宜蘭蘇澳間（紅色處）、桃園大園至宜蘭頭城間（藍色處）。圖／台北天文館提供

元宵節 天文館 小滿

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