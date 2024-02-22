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台灣燈會最強女鬼「陳守娘」花燈 7場講古認識府城奇案
2024台灣燈會在台南，高鐵主展區競賽燈區花燈藝術創意競賽，其中引發熱議的「台灣奇案-陳守娘」花燈，台南市政府將在2月24日至3月10日展期的周六、日及2月28日假日晚上7點至8點，由專業導覽老師介紹陳守娘的故事以及教大家如何規畫「最強女鬼散步路線巡禮」，來高鐵燈區賞花燈時也別忘了來聽故事喔。
台南市長黃偉哲表示，高鐵燈區將於2月24日揭開序幕，其中競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」未展即引起熱議，台南是文化古都，多元的文化融合、都市傳說及民間軼聞故事，是文化傳承及城市養分，陳守娘是清末台灣四大奇案之一，陳守娘顯靈傳說，更是台南人耳熟能詳的傳奇故事，高鐵燈區以傳統歷史及多元文化等規畫藝術燈飾及相關系列活動，特別在競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」安排老師解說陳守娘的故事，讓民眾逛花燈也能體驗古都的多元文化。
台南市在2022年及2023年農曆7月推出「最強女鬼導覽散步導覽路線」，名額都秒殺；2024年搶先體驗，台灣燈會展燈期間的周六、日及2月28日假日(共7天)晚上7時至8時，於高鐵競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」處，安排專業導覽老師介紹陳守娘的故事，採遊客隨到隨解說，每場次約15分鐘。
為讓遊客更了解陳守娘，特別設計繪製最強女鬼導覽散步導覽路線地圖摺頁於現場限量發放，讓遊客按圖索驥也能身歷其境，也希望透過民間傳說故事的導引，讓遊客深入認識台南，體驗台南宗教觀光的魅力。
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