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蘇丹紅辣椒粉燒到蝦味先、緊急下架回收！各通路退貨方式一次看

聯合新聞網／ 食力Foodnext
香辣口味蝦味香也誤用到中國進口含蘇丹紅的辣椒粉（圖片來源：高雄市衛生局提供）
香辣口味蝦味香也誤用到中國進口含蘇丹紅的辣椒粉（圖片來源：高雄市衛生局提供）

【撰文=林玉婷】

高雄市衛生局2024年2月19日接獲雲林縣衛生局公文通知，雲林縣濟生公司斗六廠出品的辣椒粉驗出蘇丹紅色素3號（俗稱蘇丹紅），此批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市，佔總數量0.46%，追查發現這8公斤辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」共3萬1208.65公斤，已責令業者通知下游緊急下架。

含蘇丹紅辣椒粉流向9縣市 製成各式調味料、辣味蝦味先

雲林縣濟生公司斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，分別流入台北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤，延燒到國民零食「蝦味先」。而源頭供應商保欣企業股份有限公司也將辣椒粉交由其他下游，製成各式調味料、湯粉等。

消費者若買到該批次香辣口味蝦味先可退換貨

高雄市衛生局表示，派員前往裕榮食品稽查發現8公斤不合格的辣椒粉是作為調味用，已在2024年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024年9月8日至2024年10月2日）產品共3萬1208.65公斤，現場已無該批不合格原料。遂已責令業者通知下游緊急下架及通知全國各縣市下游通路商產品下架，並同步立即通知轄內賣場通路下架以上產品，展開市售端稽查，下架回收計1236包。消費者倘購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」的「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

家樂福：

內部查驗有疑慮的「蝦味先」口味有4款， 包括蝦味先-香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包，日前已預防性下架。顧客有購買此4款口味「蝦味先」，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨，後續該系列將待商品檢驗無疑後才會恢復上架。

大潤發：

已預防性全面下架「蝦味先」香辣口味，消費者若對該產品有疑慮，憑1月8日以後的發票可退換貨，退換貨辦理時間截止日到3月31日止。

全聯：

有疑慮的商品全聯僅販售1款「蝦味先香辣口味」，目前該商品採預防性下架，消費者若對該產品有疑慮，憑原交易完整發票，至當時購物的分店辦理退貨。

美廉社：

已將該項產品全台皆預防性下架，1月8日以後購買的消費者，可憑產品與發票至門市辦理退換貨。

愛買：

已預防性下架3款「蝦味先香辣口味」的產品，並開放消費退換貨，消費者在3月15日前可持發票與實品到店退貨。

7-ELEVEN：

已預防性下架，自即日起至3月31日止，全台逾6800家門市開放已購買「蝦味先香辣口味」的消費者，可攜帶統一超商發票或商品（含未食用完畢、有完整包裝）進行退貨退款作業。

萊爾富：

全台門市即日起針對「蝦味先香辣口味」進行預防性下架，即日起至3月5日期間，消費者可憑2024年1月1日後購買的發票憑證到原購買門市進行退費，門市人員會列印「蝦味先－香辣80G退費登記表」給予消費者填寫並簽名，完成後依購買金額退還消費者。

若無法提供購買發票證明的消費者，則可撥打裕榮食品客服電話0800-731-731，直接向廠商辦理後續商品退費事宜。

食藥署對中國辣椒粉採100%逐批查驗 暫停受理不合格出口及製造廠輸入

食品藥物管理署（簡稱食藥署）表示，已自2023年12月11日至2024年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署說明，蘇丹紅具潛在致癌性，非我國准用之著色劑且為環境部化學物質管理署公告之「毒性化學物質」；若添加於食品中，則違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法49條可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣8千萬元以下罰金。且依據食品安全衛生管理法第8條第1項及食品良好衛生規範準則（GHP）附表3第1點規定，食品製造業者使用之原材料，應符合食安法及其相關法令之規定，並有可追溯來源之相關資料或紀錄。違反上述規定者，依食安法第44條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。因此本案雲林縣衛生局已於2024年2月16日移請雲林地檢署偵辦。

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