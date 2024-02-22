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基隆港上午濃霧一度封港 氣象署回應了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。圖／基隆港務公司提供
基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。圖／基隆港務公司提供

基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。中央氣象署預報員朱美霖表示，鋒面逐漸接近北海岸的過程當中，剛下來的時候會有些低雲影響，基隆港附近能見度比較低一些，基隆氣象站觀測能見度1.1至1.2公里左右。

平地往近岸這一帶，能見度沒有海上這麼低，但是也有些雲霧的影響；國道附近整體能見度也比較下降一些。不過，隨著東北風逐漸增強，整體低雲的雲頂也會逐漸提高，天氣會轉為迎風面比較陰雨的壯況，能見度有比較回升的情形。

基隆港務公司表示，經基隆港管制台（VTS）管制員判定基隆港濃霧，無法目視基隆港堤口紅綠燈塔（能見度不足220公尺），達暫停船舶進出港標準，上午7時5分宣布基隆港濃霧期間暫時停止船舶申請進出港的管制作業，並依規定進行港口管制。上午8時4分濃霧消散，能見度已達基隆港管制解除標準，同步開始恢復船舶進出港的申請作業。

基隆港務公司表示，今天自上午7時5分至8時4分濃霧管制期間，受影響進出港的進港船舶1艘，出港船舶0艘，共計1艘。

基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。圖／基隆港務公司提供
基隆港今天上午一度受到濃霧影響，暫時封港。圖／基隆港務公司提供

基隆港 紅綠燈

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