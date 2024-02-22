1張圖看台灣出現2條清楚的雲線 鄭明典：北部快變天了
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享一張衛星雲圖，他指出，有兩條清楚的「雲線」。
他說，台灣東側的雲線是地形影響加上陸風產生的輻合線，剛接觸北部陸地比較長的雲線，就是北風前緣。北部快變天了，但是這波北風不特別強。
中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，金門、澎湖及中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。
明天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大
；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
今晨至上午金門及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天台南以北及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖將有８至９級強陣風。
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