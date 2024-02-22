「活一天寫一天！」 90歲黃春明國際書展分享創作秘訣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
小說家黃春明(右)在妻子的陪伴下參加台北國際書展。記者陳宛茜／攝影
小說家黃春明(右)在妻子的陪伴下參加台北國際書展。記者陳宛茜／攝影

「我擁有很多記憶，活一天寫一天，多謝各位的鼓勵。」90歲的作家黃春明，21日在台北國際書展舉行「黃春明，創作是永不歇息的遊戲」講座。他認為，人的記憶就像是創作金庫，只要肯拿起筆「永遠都有寫不完的故事。」他上午11時才因身體不適到醫院掛急診，仍堅持出席下午的活動，笑稱見到大批粉絲是「賺到了」。

黃春明分享年少輕狂的往事。他中學被退學兩次，靠自學考上台北師範又被退學，接著轉到台南師範又被退學、最後來到屏東師範，被校長虧為「流」學生，警告他「屏東再『流』下去就是巴士海峽」，終於在屏東師範畢業。他也分享從宜蘭搭火車到屏東時，爺爺「追」火車向他道別的溫馨畫面。黃春明對記憶的描述，就像他小說語言一樣鮮明生動，讓台下聽眾大呼過癮。

黃春明1956年寫出第一篇作品「清道夫的孩子」，到去年出版「撢亮星空的菅芒花：黃春明詩話撕畫」，筆耕逾68年不曾停歇。作家廖玉蕙認為，黃春明橫跨小說、新詩、戲劇、撕畫等領域，創作的豐富和續航力在當代數一數二。

台灣文學館前館長李瑞騰指出，繼2013年編撰出版的「台灣現當代作家研究資料彙編・黃春明」後，他今年再與團隊再度推出「每個門窗都是一幅畫：黃春明彙編續編」一書，並從黃春明詩集「零零落落」中捻出「每個門窗都是一幅畫」作為書名。他指出，黃春明創作的靈感來自生活，題材無所不在，而筆尖所及總在腳下這片土地上。「他的門窗之外，天地廣闊，花木扶疏，一枝一葉總關情，人來人去，悲歡離合，讓人心弦震盪。」

「我擁有很多記憶，活一天寫一天。」黃春明以自己為例鼓勵台下讀者，「人老了不要說我老了，這個那個不做，只要有筆還可以創作就繼續寫」。

屏東 黃春明

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