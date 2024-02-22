繼往也開來 2023「勞力士雄才偉略大獎」得主火熱出爐

人類文明的延續，不只有前行者的開創，更需要有志之士的奉獻、為稀缺找到豐盛、平衡的可能。勞力士（ROLEX）昨日甫發表了2023年（度）「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）的五位得主，聚焦在生態修復、潔淨水源、自然保護、再生服裝供應鏈、拯救現存野生動物等不同面向，繼往且開來。

與其他獎項的不同之處在於，「勞力士雄才偉略大獎」（RAE）並非要凸顯過往的成就，而是嘗試實踐、推動正在進行中的專案；獎項並不設限學科、專業要求、性別或國籍，評選關鍵則著重是否具前瞻性、以及得獎者能否有實踐專案的能力與決心，涵蓋範圍並遍及環境保護、科學醫療、應用科技、文化傳承及探索發現五個面向，每兩年舉辦一次。

而2023年的「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）五位得主，其中靈長類動物學家Inza Koné是與象牙海岸居民合作，保育生物多樣性的森林、同時鼓勵當地居民發展永續的生計；社會企業家Denica Riadini-Flesch則喊出「從農場到衣櫥」的口號、並形塑「再生服裝供應鏈」，保護印尼婦女的傳統文化，並增加其經濟收入；肯亞的社會企業家Beth Koigi則深入10個社區，為原本超過五成人口無法獲得乾淨飲用水的肯亞，每月為超過1,900人帶來20萬公升以上的的潔淨水質。

2000年時已創辦安地諾斯生態協會的Constantino Yucca Chutas，至今已在秘魯設立了16個保護區，並將在未來擴展其在安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃；最後來自亞洲的科技專家劉少創則將在其科學專業知識上，以衛星追蹤稀有保育動物：野生駱駝，最終朝建立保護區的目標邁進，同時保育這個全世界已低於1,000現存數量的瀕危物種。