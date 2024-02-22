繼往也開來 2023「勞力士雄才偉略大獎」得主火熱出爐

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士雄才偉略大獎得主Denica Riadini-Flesch。圖／ROLEX提供
勞力士雄才偉略大獎得主Denica Riadini-Flesch。圖／ROLEX提供

人類文明的延續，不只有前行者的開創，更需要有志之士的奉獻、為稀缺找到豐盛、平衡的可能。勞力士（ROLEX）昨日甫發表了2023年（度）「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）的五位得主，聚焦在生態修復、潔淨水源、自然保護、再生服裝供應鏈、拯救現存野生動物等不同面向，繼往且開來。

與其他獎項的不同之處在於，「勞力士雄才偉略大獎」（RAE）並非要凸顯過往的成就，而是嘗試實踐、推動正在進行中的專案；獎項並不設限學科、專業要求、性別或國籍，評選關鍵則著重是否具前瞻性、以及得獎者能否有實踐專案的能力與決心，涵蓋範圍並遍及環境保護、科學醫療、應用科技、文化傳承及探索發現五個面向，每兩年舉辦一次。

而2023年的「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）五位得主，其中靈長類動物學家Inza Koné是與象牙海岸居民合作，保育生物多樣性的森林、同時鼓勵當地居民發展永續的生計；社會企業家Denica Riadini-Flesch則喊出「從農場到衣櫥」的口號、並形塑「再生服裝供應鏈」，保護印尼婦女的傳統文化，並增加其經濟收入；肯亞的社會企業家Beth Koigi則深入10個社區，為原本超過五成人口無法獲得乾淨飲用水的肯亞，每月為超過1,900人帶來20萬公升以上的的潔淨水質。

2000年時已創辦安地諾斯生態協會的Constantino Yucca Chutas，至今已在秘魯設立了16個保護區，並將在未來擴展其在安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃；最後來自亞洲的科技專家劉少創則將在其科學專業知識上，以衛星追蹤稀有保育動物：野生駱駝，最終朝建立保護區的目標邁進，同時保育這個全世界已低於1,000現存數量的瀕危物種。

一般的精品或鐘表相關活動多少帶有品牌形象的增益，但少有如勞力士般，透過「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise,RAE）真正瞄準了人類、文明、物種、環境與地球的永續與可行性，一如勞力士品牌的核心之一：恒動（Perpetual）。想了解更多？勞力士同時也發表了一只一分鐘的影片，快速聚焦在五位年度得獎者的心路歷程、成就與願景，影片已於勞力士官方Youtube頻道中上線，可搜尋影片名稱「The Rolex Awards for Enterprise」，同時可在設定選項內選擇繁體中文字幕，便可全程免費欣賞。

野生駱駝被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種，也是劉少創嘗試研究、保育的對象。圖／ROLEX提供
野生駱駝被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種，也是劉少創嘗試研究、保育的對象。圖／ROLEX提供
勞力士雄才偉略大獎得主Inza Koné，是象牙海岸瑞士科學研究中心主任，並專職於保育和研究瀕危靈長類動物。圖／ROLEX提供
勞力士雄才偉略大獎得主Inza Koné，是象牙海岸瑞士科學研究中心主任，並專職於保育和研究瀕危靈長類動物。圖／ROLEX提供
勞力士雄才偉略大獎得主Denica Riadini-Flesch積極提升印尼農村婦女的力量，除普及教育、也讓女性具一技之長、經濟獨立。圖／ROLEX提供
勞力士雄才偉略大獎得主Denica Riadini-Flesch積極提升印尼農村婦女的力量，除普及教育、也讓女性具一技之長、經濟獨立。圖／ROLEX提供
討喜可愛的「白腿疣猴」，是位於象牙海岸森林中的西非特有物種，也是世界25種最瀕危靈長類動物之一。圖／ROLEX提供
討喜可愛的「白腿疣猴」，是位於象牙海岸森林中的西非特有物種，也是世界25種最瀕危靈長類動物之一。圖／ROLEX提供
中國科技專家、2023年勞力士雄才偉略大獎得主劉少創。圖／ROLEX提供
中國科技專家、2023年勞力士雄才偉略大獎得主劉少創。圖／ROLEX提供
2016年適逢勞力士雄才偉略大獎40周年時，ROLEX曾於洛杉磯舉辦了盛大的頒獎典禮。圖／ROLEX提供
2016年適逢勞力士雄才偉略大獎40周年時，ROLEX曾於洛杉磯舉辦了盛大的頒獎典禮。圖／ROLEX提供

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