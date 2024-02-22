聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／調整作息勤潔牙 顧好腸胃防肌少

聯合報／ 文／小沂（北市文山）
每天吃足量蛋白質、鈣質、蔬果、主食及優質脂肪。圖／小沂提供
每天吃足量蛋白質、鈣質、蔬果、主食及優質脂肪。圖／小沂提供

去年我有四顆牙齒陸續斷裂，刷牙時有血絲。用完餐，胃部常曖氣、悶脹，還可能在飯後5個小時發生嘔吐，體重一度掉了近6公斤。

到家醫科就診，醫師説我的胃功能不彰，要求我避免吃糖果點心以及酸辣等刺激性食物，咖啡與茶等飲料也成了禁忌；每天吃足量蛋白質、鈣質、蔬果、主食及優質脂肪，烹調方式以蒸煮取代煎炸，經服用醫師開立的藥物後，已有所改善。

但我不放心，在好友推薦下，向另一位消化道專科醫師求診，他聽完我的主訴，認為應該不是腸胃問題，判斷可能是自律神經失調，囑咐我進食細嚼慢嚥，吃完飯後散步助消化，正常睡眠，平時要放輕鬆、放慢步調。

至於牙齒，感謝牙醫師為我打造一套非常酷的活動假牙，並且因應我晚間睡眠時有磨牙習慣，要我配戴咬合板，降低齒裂風險；牙周病科醫師也細心地為我治療，要求我除了喝白開水外，其餘飲食後都要刷牙；睡覺前要用牙刷、牙間刷、牙線徹底潔牙；定期用牙菌斑顯示劑檢查牙齒是否刷乾淨。

依照醫師囑咐調整生活作息，目前症狀已改善，體重也增加了3公斤。期待新的一年，持續維持良好的飲食生活習慣，少吃禁忌食物及飲料，維護口腔衛生，期待提升消化吸收力，預防肌少症或骨質疏鬆症上身。

牙齒 生活習慣 醫師

延伸閱讀

每天排便也可能「便祕」，多久排便一次算正常？ 醫提6建議促腸胃健康

每天排便也可能「便祕」 醫提6建議促進腸胃健康

過年暴飲暴食怎排毒？專家分享「7大關鍵方法」 快速恢復腸胃健康

影／女孩瘋運動緊身褲「一定要瘦到看到大腿縫」 網友批標準太嚴苛

相關新聞

明起變天！高溫驟降北部下探「1字頭」 這日冷氣團報到恐跌破10度

連日高溫如夏，中央氣象署指出，明起變天鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部轉雨轉涼，明顯降溫，北台灣白天高溫從逾30...

54歲老鳥維修員遭夾重傷不治 華航緊急內部公告曝光

華航一名徐姓飛機維修員（54歲）今天上午在桃園機場13、14機坪進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂...

勞檢處揪出意外主因！華航飛機維修員遭夾死 案發現場曝光「已勒令停工」

華航一名徐姓飛機維修員（54歲）今天上午在桃園機場13、14機坪進行編號B18212報廢客機拆除作業，因飛機後方左側起落...

影／愛愛有助身體健康？ 中醫師肯定：至少4天1次

想預防疾病、身強體壯？國外一名中醫師近期表示，規律的性行為可能就是身體健康的關鍵。

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

華航一名徐姓飛機維修員（54歲）今天上午在桃園機場13、14機坪進行報廢客機拆除作業，11時20分因飛機後方左側起落架安...

長壽音樂劇LPC 命中你的愛情

二○二一年起，兩年內演出一八四場的外百老匯音樂劇「I Love You, You're Perfect, Now Cha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。