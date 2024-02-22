健康你我他／調整作息勤潔牙 顧好腸胃防肌少

去年我有四顆牙齒陸續斷裂，刷牙時有血絲。用完餐，胃部常曖氣、悶脹，還可能在飯後5個小時發生嘔吐，體重一度掉了近6公斤。

到家醫科就診，醫師説我的胃功能不彰，要求我避免吃糖果點心以及酸辣等刺激性食物，咖啡與茶等飲料也成了禁忌；每天吃足量蛋白質、鈣質、蔬果、主食及優質脂肪，烹調方式以蒸煮取代煎炸，經服用醫師開立的藥物後，已有所改善。

但我不放心，在好友推薦下，向另一位消化道專科醫師求診，他聽完我的主訴，認為應該不是腸胃問題，判斷可能是自律神經失調，囑咐我進食細嚼慢嚥，吃完飯後散步助消化，正常睡眠，平時要放輕鬆、放慢步調。

至於牙齒，感謝牙醫師為我打造一套非常酷的活動假牙，並且因應我晚間睡眠時有磨牙習慣，要我配戴咬合板，降低齒裂風險；牙周病科醫師也細心地為我治療，要求我除了喝白開水外，其餘飲食後都要刷牙；睡覺前要用牙刷、牙間刷、牙線徹底潔牙；定期用牙菌斑顯示劑檢查牙齒是否刷乾淨。

依照醫師囑咐調整生活作息，目前症狀已改善，體重也增加了3公斤。期待新的一年，持續維持良好的飲食生活習慣，少吃禁忌食物及飲料，維護口腔衛生，期待提升消化吸收力，預防肌少症或骨質疏鬆症上身。