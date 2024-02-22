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1周嗑3次火鍋 男狂喝湯竟結石

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
愛喝火鍋湯底，小心發生結石、痛風發作。圖／123RF
愛喝火鍋湯底，小心發生結石、痛風發作。圖／123RF

前陣子因為天冷，49歲王先生一周內吃了3次火鍋，且熱愛喝火鍋湯底，結果他的右側腰部感到嚴重痠痛，上廁所竟「噴血尿」，趕緊就醫才發現尿液中有尿酸結晶體，右側輸尿管末端有0.8公分結石，腎臟開始積水，超音波顯示雙側腎臟內也有結石，才使他腰痠又血尿，經輸尿管鏡碎石並放置輸尿管導管，才改善症狀。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，該名患者有痛風病史，曾因腎結石接受治療，還有糖尿病、高血壓等慢性病，曾被警告高普林火鍋須少吃，但天氣一冷又讓他忍不住「火鍋癮」，一周內吃2到3次，且不斷喝火鍋湯底，才讓結石問題又出現。

周固說，火鍋中會煮多種蔬菜、肉類，葉菜類放置火鍋中烹煮時，草酸會溶解在湯中，造成腎臟負擔，因此容易影響身體代謝，形成「草酸鈣」，增加結石風險；火鍋湯底大多會使用大骨熬煮，再加上涮煮肉片、海鮮，火鍋湯底的「普林」濃度會大量提升，關節處容易結石，引發痛風。

「痛風痛起來，是非常痛的。」周固表示，通常結石會在腎臟或膀胱產生，連結腎臟與膀胱的是輸尿管，輸尿管是一條極為細小的通道，當結石掉落到輸尿管，會引起嚴重的疼痛感，如腰痛、腎絞痛，也因為持續堵塞輸尿管，出現血尿、頻尿、急尿等症狀，如果不立即處理，輸尿管堵塞超過2周，就可能造成腎臟「永久性」的傷害。

改善輸尿管結石或腎臟結石，周固說，可使用藥物、多喝水幫助排出，部分結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。當結石已造成阻塞或嚴重疼痛時，可使用輸尿管內視鏡將結石擊碎或取出，並留置輸尿管導管維持輸尿管暢通，讓碎石排出。若發現有腎結石，可評估使用軟式輸尿管鏡一併清除。

周固提醒，多喝水是預防結石最有效方式，平時可留意尿液的量及顏色，顏色變深就應補充水分，呈現淡黃色表示水分足夠。如果有痛風病史者，注意避免食用高普林食物，例如紅肉、海鮮、豆類等，並應定期追蹤控制尿酸。

火鍋 痛風 腎臟

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