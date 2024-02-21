維修員遭起落架夾身亡…勞檢處檢查揪「少1動作」致死 勒令華航停工
中華航空公司54歲徐姓男維修員，今天進行起落架拆除作業時被夾住、傷重不治。桃園勞檢處表示，是因拆除作業時現場未確認設備殘壓是否有確實洩壓導致，已勒令停工，將依法究責。
桃園市政府勞動檢查處下午向媒體表示，徐男上午11時20分許在桃園國際機場13號及14號機坪進行編號B18212報廢客機主起落架拆除作業，過程中安全裝置斷裂做動將起落架升起、夾住徐男，一旁作業人員趕緊將殘壓卸除，但徐男在送醫後宣告不治。
桃園勞檢處表示，獲報後立即派員至現場實施勞動檢查，發現事業單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起，導致徐男被夾致死。
桃園勞檢處表示，已依違反職業安全衛生設施規則勒令現場停工，並將依法究責。經查，華航已有5年無發生重大職業災害，也經桃園勞檢處實施勞動檢查6次，共計停工1次及裁罰3次，合計裁處新台幣26萬元。
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