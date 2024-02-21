天氣變化過敏超嚴重 醫提醒最好做「這事」

這幾天氣溫偏高，不過接下來又要轉涼，醫師指出，對氣溫變化敏感的還孩子，最怕氣溫驟升、驟降，除了常備藥，家長也能請醫師開立眼藥水等「急救藥物」，對過敏的孩子而言，規律生活作息很重要，此外也能配戴口罩，避免接觸劇烈溫差之餘，也可以減少感染呼吸道疾病的機會。

造成兒童過敏的原因很多，林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰說，除本身的過敏原外，對於氣溫和氣壓變化也較敏感，這些孩子最怕氣溫驟降、驟升，像過年前比較冷，前幾天又突然變熱，很多原本穩定控制過敏的孩子，陸續出現鼻子過敏、氣喘的情況都有增加。

姚宗杰表示，有些小孩在變天前一、兩天就開始有反應，這種時候確實要特別注意，如果過敏情況不是很穩定時，用藥還是要遵照醫師指示使用；協助孩子適應這些溫差變化也很重要，家長要注意，並協助做好保養。

姚宗杰指出，若醫師評估平常需要使用保養藥物時，仍須遵循照醫師指示，家長也可以請醫師開立救急藥物，例如有眼睛過敏狀況，就可以準備眼藥水，才不會臨時發作時措不及防，而開始變天的時候，就可備抗組織胺或含類固醇的眼藥水，有需要的時候就可以使用，不過用量還是要按照醫師指示。

鼻子過敏時，常備藥不外乎口服藥物如抗組織胺，或是類固醇鼻噴劑，這些都可以請醫生協助準備，姚宗杰表示，氣管過敏的孩子，常用藥物就是氣管擴張劑，如果發現在天氣變化的時候特別容易發作，就可以跟醫師討論，開立相關藥物。

隨著學校開學，姚宗杰提醒，小孩的規律作息很無重要，過敏的小孩更是如此，建議家長，不管是不是有過敏兒，正常規律作息都很重要，且除了溫差變化外，還要呼吸道感染，除了溫差變化、過敏原外，呼吸道的傳染容易誘發過敏症狀。

姚宗傑說，雖然現在沒有強制佩戴口罩，例如最近A型流感、腺病毒等疾病仍流行，如果孩子願意，可以保持戴口罩習慣，透過口罩調節，比較不會接觸到環境或室內外劇烈的溫差變化，除了可以減少感染，也可以維持口鼻部位的溫差變化。