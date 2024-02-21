男咳嗽多日確診COVID-19重症 靠葉克膜救命
彰化縣56歲男子去年底出現咳嗽等症狀，原以為感冒，直到發燒、喘不過氣，急診才得知確診COVID-19，經1個月住院治療，並裝上葉克膜體外維生系統，順利返家過年。
員榮醫院今天發新聞稿指出，56歲男子去年12月出現咳嗽等症狀，以為是小感冒未就醫，直到當月底才因發燒、喘不過氣，前往員榮醫院員生院區急診，到院時心跳高達每分鐘144下，血氧濃度偏低僅71%（正常人為99%），COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測為陽性，胸部X光出現右下葉肺部浸潤。
該患者隨即被送到隔離加護病房，由醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲收治住院，除給一般抗生素外，也申請COVID-19抗病毒藥物使用。不過，院方指出，該患者病情進展迅速，住院當晚出現嚴重缺氧情形，醫師向家屬解釋病況後，放上呼吸管並使用呼吸器，卻未見改善。
院方表示，病患住院隔天早上的胸部X光顯示，雙下葉肺部浸潤，出現血壓下降及代謝性酸中毒，進展成「呼吸窘困症候群」，涂川洲研判唯有靠葉克膜體外維生系統才有辦法挽救病患生命，後由心臟外科主任賴金湖耗時1小時完成葉克膜置放。
靜脈葉克膜運轉後，病人血氧逐漸進步，醫師藉由抗病毒及抗生素藥物治療，控制其肺部感染，一週後患者明顯改善，並順利移除葉克膜，終於在住院近1個月後，於農曆年前出院。
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