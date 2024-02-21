5旬男一周嗑3次火鍋 火鍋湯底當水喝 返家腰痛噴血尿

年近50歲的王姓男子，近期因為天冷，一周內吃了3次火鍋，且熱愛喝火鍋湯底，結果近期他的右側腰部感到嚴重痠痛，上廁所時「噴血尿」趕緊就醫，才發現他尿液中有尿酸結晶體，右側輸尿管末端有0.8公分結石，腎臟已開始積水，超音波顯示雙側腎臟內也有結石，才使他腰痠又血尿，經輸尿管鏡碎石並放置輸尿管導管，才改善症狀。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，該名男子本身就有「痛風病史」，也曾因腎結石接受過治療，目前還有糖尿病、高血壓等慢性疾病，過去他就曾被警告，高普林的火鍋必須少吃，但天氣一冷又讓他忍不住「火鍋癮」，一周內吃2到3次，且不斷喝火鍋湯底，才讓結石問題又出現。

不只王姓男子在天冷時，因嗜吃火鍋被結石纏身，另一名47歲陳姓男子也曾是一名痛風患者，前陣子因下背痛、小腹不適、頻尿、急尿等症狀就醫，一問之下，他同樣在天冷期間大啖火鍋、猛吃肉片，檢查發現他尿液中有輕微血液反應，左側輸尿管卡1.1公分結石，左腎積水且腎臟也有多顆結石。

周固表示，火鍋中會煮多種蔬菜、肉類，葉菜類的蔬菜放置火鍋中烹煮時，草酸會溶解在湯中，草酸會造成腎臟的負擔，因此容易影響身體代謝，增加人體形成「草酸鈣」，增加結石風險；火鍋湯底大多會使用大骨熬煮，此時再加上涮煮肉片、海鮮，火鍋湯底的「普林」濃度會大量提升，常採取高普林飲食，關節處容易結石，引發痛風。

「痛風痛起來，是非常痛的」周固表示，通常結石會在腎臟或膀胱產生，連結腎臟與膀胱的是輸尿管，輸尿管是一條極為細小的通道，當結石掉落到輸尿管，會引起嚴重的疼痛感，如腰痛、腎絞痛，也因為持續堵塞輸尿管，出現血尿、頻尿、急尿等症狀，如果不立即處理，輸尿管堵塞超過2周，就可能造成腎臟「永久性」的傷害。

改善輸尿管結石或是腎臟結石，周固表示，可使用藥物、多喝水幫助排出，部分結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。當結石已造成阻塞或嚴重疼痛時，可使用輸尿管內視鏡將結石擊碎或取出，並留置輸尿管導管維持輸尿管暢通，讓碎石排出。若發現有腎結石，可評估使用軟式輸尿管鏡一併清除。