民團連署籲：代孕先開放單身女性、同志配偶人工生殖

衛福部著手修正的「人工生殖法」近日熱議，因涉及開放單身女性、同性伴侶適用人工生殖、代理孕母等，引發正反意見論戰，衛福部預計於27日舉行公聽會。台灣女人連線、婦女救援基金會、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣生育改革動聯盟等團體今召開記者會呼籲代孕不該急就章，應先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。

台灣女人連線理事長黃淑英指出，27個性別、婦女、醫事等民團聯署聲明人工生殖法修法應與代理孕母脫鉤處理，原因在於人工生殖法跟代孕屬不同範疇，人工生殖規範的是生殖技術使用對象、程序及相關機構的管理等，代理孕母則涉及委託者需求、代孕母身體健康及家庭生活、以及代孕子女權益處遇等，衝擊社會倫理與人的價值，也與現行法律有所扞格，代孕議題更複雜、觸及層面廣，需要更多時間與空間討論。

彭婉如基金會副執行長林綠紅表示，人工生殖法立法當年，將婚姻與孩子連動，出自於擔心女性單獨養孩子不易，但時過境遷，婚育脫鉤是全世界趨勢，當女性檢視生涯計畫想要生子，台灣良好的人工生殖技術就可以幫上忙，政府應該讓可以上路的優先上路。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，台灣仍將人工生殖停留在異性戀婚姻框架下處理，這是很明確的單身歧視，有反對團體主張單親家庭會對影響小孩，但國內外研究顯示都不是如此，重要的是政府如何看待多元型態家庭，她也提及，新知不認為人工生殖技術是解決少子女化的方法，所有國外研究皆顯示運用人工生殖技術對少女子化幫助有限，重要的是公共托育、職場友善，以及國家是否保障多元家庭權益。

生動盟秘書長陳玫儀主張，政府應支持、保障所有人的孕產權利，人工生殖當年立法解決了已婚夫妻不孕問題，但現今已經無法滿足多元型態家庭的孕產需求。同家會倡議專員李欣說，同婚通過後，愈來愈多同志規畫孕育下一代，但現行法律迫使同志只能到海外進行人工生殖，除了比異性戀夫妻花上5倍金額的經濟挑戰，還必須面臨醫療技術、語言文化、同志友善態度的風險，法規制度的排除，讓同志伴侶成了次等公民。

李欣指出，生育跟年齡、身體狀況高度相關，許多有生育需求的同志須與時間賽跑，盼政府能不分性傾向、婚育狀態開放國人使用人工生殖，才能達到真正的平等。

黃淑英強調，相較於代孕議題更為複雜、需要更長的討論時間，人工生殖擴大適用對象幾無爭議，若將兩項議題綁在一起，恐怕延誤修法，因團體們共同呼籲政府將「代理孕母」與「人工生殖法」脫鉤，讓願意生育的女性能使用生殖技術。