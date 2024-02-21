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好市多「好多金」折現只到2月29日！會員結帳被提醒驚：以為3月底到期

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友於好市多結帳時，被收銀員提醒「好多金」快要到期，驚訝發現折現到期日是2月29日。示意圖／聯合報系資料照片
有網友於好市多結帳時，被收銀員提醒「好多金」快要到期，驚訝發現折現到期日是2月29日。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多深受台灣消費者的喜愛，而其與富邦銀行聯名所推出信用卡，只要在賣場內消費便可以累積「好多金」，1點好多金可折抵1元現金，使許多消費者趨之若鶩，但日前有網友發文提醒「好多金」折抵消費期限只到2月底，建議卡友們趕快去賣場折抵。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有網友貼文表示自己去採購時被收銀員告知「好多金」的折抵期限只到2024年2月29日，3月1日起就會自動歸零，該名網友慶幸自己有去賣場採購，不然自己用APP查詢一直以為好多金的折抵是到2024年3月31日，發文呼籲其他卡友們趕緊在期限前將好多金抵掉。

貼文一出引發網友熱議，紛紛表示自己也以為折抵期限是到3月底，有網友貼出好市多官方臉書指出「賣場消費折抵是到2月底，如果是用在會費折抵才可以到3月底」。

對此，有網友留言解釋，所謂在「2024年3月31日」後歸零的款項是指在「2023年2月1日-2024年1月31日」這段時間內累積的，需要卡友在2月29日之前消費抵掉，而2024年新累積的好多金則會在2025年3月31日到期。

對於各種各樣的折抵規則，有的網友直呼麻煩，表示自己在結帳時被詢問要不要折抵點數一律都說好，「有得扣管他是什麼，先扣先贏」、「有得扣就扣吧！管它幾月到期」、「簡化一下，反正在每年2月找1天把好多金扣完，就這麼簡單，其他自動續約，幾月歸零完全不用管它」。

信用卡 台北富邦銀行 好市多

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