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香辣蝦味先含致癌蘇丹紅 嘉市衛生局查獲269包問題產品要求下架
雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，其中8公斤流向高雄市裕榮食品公司，製售「蝦味先香辣口味」產品；嘉義市衛生局接獲通報，昨天稽查量販店、大賣場、超市及超商等通路門市，共計查獲269包問題批號產品，已責令業者將產品下架至退貨區，持續追蹤稽查，確保市民食品安全。
衛生局說，雲林縣濟生公司斗六廠出品的紅辣椒粉，檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，其中8公斤流向高雄市裕榮食品公司，並於1、2月製售「蝦味先香辣口味」產品 (規格：60、80、115、300克，批號有效期限：2024/ 9/8至2024/10/2)。
衛生局昨天接獲高雄市衛生局通報第一時間，立刻緊急通知轄內各通路販賣業者配合下架停售，啟動稽查前往市售端查核，針對量販店、大賣場、超市及超商等通路至現場門市查核，共計查獲269包問題批號產品，已責令業者將產品下架至退貨區，將持續追蹤稽查。
衛福部食藥署公布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即日起暫停受理輸入查驗3個月，自去年12月11日至今年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入。
衛生局提醒，蘇丹色素具潛在致癌性，為工業用紅色染料，可用於溶劑、機油、鞋油及地板蠟等，但禁止添加食品，非我國准用著色劑且為環境部化學物質管理署公告之「毒性化學物質」。
添加食品違反食安法，可處7年以下徒刑、拘役或科或併科8千萬元以下罰金。消費者若購買有效日期為「2024/9/8~2024/10/2」的「蝦味先 香辣口味」產品，請持發票及產品，向原購買商辦理退貨作業。民眾若有食品衛生相關問題，上班時間撥打嘉市衛生局食品藥物管理科專線電話（05）2338267洽詢。
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