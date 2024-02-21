再暖兩天今最熱！3縣市恐飆36度氣象署發高溫資訊示警

天氣要再暖兩天，但今天最熱，中央氣象署指出，全台高溫普遍可達30-33度，內陸近山區再高1-3度，恐飆36度。氣象署上午針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫黃色燈號，中午前後恐達36度，呼籲民眾注意。

氣象署指出，昨天各地高溫普遍27到32度，嘉義以南局部地區出現34至36度高溫，其中最高溫出現在台南市玉井及高雄市內門的35.6度。

氣象署指出，再暖兩天，但今天最熱，白天高溫北部、東半部地區28到30度，中南部地區可達32至35度，南部近山區平地甚至會再高一些，體感溫暖偏熱，不過入夜後仍有涼意，低溫約18到21度，日夜溫差較大。