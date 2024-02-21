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再暖兩天今最熱！3縣市恐飆36度氣象署發高溫資訊示警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣要再暖兩天，但今天最熱，部分地區恐飆36度。本報資料照片
天氣要再暖兩天，但今天最熱，部分地區恐飆36度。本報資料照片

天氣要再暖兩天，但今天最熱，中央氣象署指出，全台高溫普遍可達30-33度，內陸近山區再高1-3度，恐飆36度。氣象署上午針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫黃色燈號，中午前後恐達36度，呼籲民眾注意。

氣象署指出，昨天各地高溫普遍27到32度，嘉義以南局部地區出現34至36度高溫，其中最高溫出現在台南市玉井及高雄市內門的35.6度。

氣象署指出，再暖兩天，但今天最熱，白天高溫北部、東半部地區28到30度，中南部地區可達32至35度，南部近山區平地甚至會再高一些，體感溫暖偏熱，不過入夜後仍有涼意，低溫約18到21度，日夜溫差較大。

周四鋒面通過及東北季風增強，氣象署指出，北部及東北部下午起天氣稍轉涼，因水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他為多雲到晴。周五至下周日(23日至25日)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣與之前暖和的天氣相較明顯偏涼，其他地區早晚也較涼。

天氣再暖兩天，今天最熱，周五起各地轉涼。圖╱氣象署提供
天氣再暖兩天，今天最熱，周五起各地轉涼。圖╱氣象署提供

氣象署 高溫

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