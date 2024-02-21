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今暖熱逾30度 吳德榮：周四下午北台變天下周冷空氣探11度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天白天天氣晴朗氣溫全台高溫逾30度，圖為最近不少許民眾外出曬太陽駐足賞櫻。本報資料照片
今天白天天氣晴朗氣溫全台高溫逾30度，圖為最近不少許民眾外出曬太陽駐足賞櫻。本報資料照片

今天還是很熱，白天全台逾30度，早暖溫差大。明天下午北台要變天轉涼了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下周日晚起冷空氣再增強，下周一晚周二晨氣溫降至最低時，部分地方最低氣溫可降至11度。

吳德榮指出，今天至明天上午受「高壓迴流」影響，晴朗穩定，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大，西半部及外島易起霧。今日各地區氣溫：北部17至32度，中部17至33度，南部16至35度，東部15至31度。

吳德榮指出，明下午「微弱鋒面」掠過、「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量逐漸增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。周五白天起至下周二持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。

周五北台白天高溫不及20度，天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、下周日(24、25日)冷空氣略減弱，氣溫微升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日晚起冷空氣再增強、北台再轉濕涼微冷，其他地區亦略受影響；由於各國模擬已略調弱，下周一(26日)晚、周二(27日)晨氣溫降至最低時，台北觀測站低溫將約可降至14、15度，仍屬「東北季風」或觸及「大陸冷氣團」，沿海及部分平地最低氣溫約可降至11度。不過，模式還在微調，應持續觀察。

吳德榮 天氣動態

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