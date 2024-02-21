看書竟可換免費理髮 台北國際書展不可錯過的創意攤位

讀完一本書，就可以換得一次免費剪髮的機會？書市不景氣，反而刺激出版社的創意與拚勁。昨天開幕的台北國際書展出現許多創意攤位與創意閱讀方式，如德國館推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務，聯合文學打造文學酒吧、印刻推出充滿新年喜氣的閱讀福袋。新經典文化總編輯葉美瑤認為，實體書店不斷關門，書展成為實體書重要的銷售管道，出版社也領悟賣書必須「靠自己」，紛紛豁出去「拚了」。

聯合文學雜誌去年曾推出「酒.文學與靈感調配」專輯，今年靈機一動，把書展攤位打造成酒吧，玩閱讀解謎過關者，可獲靈感特調一杯，還邀來作家擔任調酒師。印刻文學則推出限量「書籍福袋」，相信每本書都有閱讀的價值，讓不知道自己「摸」到那本書的讀者，享受「盲讀」的驚喜。

還記得疫情前在美容院一邊閱讀雜誌一邊剪髮的經驗？隨著紙本的式微，此一經驗也逐漸成為「時代的眼淚」。如今你可以在台北國際書展重溫。

來自德國的專業理髮師丹尼‧貝爾巴赫( Danny Beuerbach)，環遊世界時擁有一個特殊的工作習慣，只有顧客進行閱讀時，他才願意為他們理髮。他同時也是一位作家，出版繪本「神奇美髮師」。此次他應德國館之邀來到台北國際書展，推出「讀書美容一兼二顧」服務，只要讀者閱讀他創作的「神奇美髮師」，就可獲得免費理髮。丹尼一動刀便吸引大批人潮，生意應接不暇。

去年因「浮海一粟」話題爆紅的「蘇軾書前赤壁賦」，今年正式榮登文化部指定「國寶」。故宮的書展攤位便以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區，邀讀者來跟「浮海一粟」和故宮金龍合照，沾沾喜氣和書香。

漫步於書展走道，牆上突然出現「莊敬自強、處變不驚｣八個大字，配上磁磚流理台與古老書櫃，令眷村遊子懷念起老家。一旁的雜誌封面是永遠的大明星—眷村女兒林青霞。全國眷村文化保存聯盟與台北市文化基金會眷村部攜手合作，首次在書展打造眷村主題館，歡迎民眾前來認識眷村的過去、現在與未來。

而最受讀者歡迎的，當然還是把遊樂園搬進書展的公民書區。只見一座華麗的旋轉木馬放滿書籍、一旁的旋轉咖啡杯則擺上字體公司的介紹，如雲霄飛車般的書架則從高空旋轉飛下。此一浮誇歡樂的「讀字樂園」，一開門便吸引大批讀者，讓閱讀變的歡樂又溫暖。