看書竟可換免費理髮 台北國際書展不可錯過的創意攤位

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024台北國際書展創意多，圖為德國館推出閱讀就可以免費剪髮的創意服務。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展創意多，圖為德國館推出閱讀就可以免費剪髮的創意服務。記者陳宛茜／攝影

讀完一本書，就可以換得一次免費剪髮的機會？書市不景氣，反而刺激出版社的創意與拚勁。昨天開幕的台北國際書展出現許多創意攤位與創意閱讀方式，如德國館推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務，聯合文學打造文學酒吧、印刻推出充滿新年喜氣的閱讀福袋。新經典文化總編輯葉美瑤認為，實體書店不斷關門，書展成為實體書重要的銷售管道，出版社也領悟賣書必須「靠自己」，紛紛豁出去「拚了」。

聯合文學雜誌去年曾推出「酒.文學與靈感調配」專輯，今年靈機一動，把書展攤位打造成酒吧，玩閱讀解謎過關者，可獲靈感特調一杯，還邀來作家擔任調酒師。印刻文學則推出限量「書籍福袋」，相信每本書都有閱讀的價值，讓不知道自己「摸」到那本書的讀者，享受「盲讀」的驚喜。

還記得疫情前在美容院一邊閱讀雜誌一邊剪髮的經驗？隨著紙本的式微，此一經驗也逐漸成為「時代的眼淚」。如今你可以在台北國際書展重溫。

來自德國的專業理髮師丹尼‧貝爾巴赫( Danny Beuerbach)，環遊世界時擁有一個特殊的工作習慣，只有顧客進行閱讀時，他才願意為他們理髮。他同時也是一位作家，出版繪本「神奇美髮師」。此次他應德國館之邀來到台北國際書展，推出「讀書美容一兼二顧」服務，只要讀者閱讀他創作的「神奇美髮師」，就可獲得免費理髮。丹尼一動刀便吸引大批人潮，生意應接不暇。

去年因「浮海一粟」話題爆紅的「蘇軾書前赤壁賦」，今年正式榮登文化部指定「國寶」。故宮的書展攤位便以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區，邀讀者來跟「浮海一粟」和故宮金龍合照，沾沾喜氣和書香。

漫步於書展走道，牆上突然出現「莊敬自強、處變不驚｣八個大字，配上磁磚流理台與古老書櫃，令眷村遊子懷念起老家。一旁的雜誌封面是永遠的大明星—眷村女兒林青霞。全國眷村文化保存聯盟與台北市文化基金會眷村部攜手合作，首次在書展打造眷村主題館，歡迎民眾前來認識眷村的過去、現在與未來。

而最受讀者歡迎的，當然還是把遊樂園搬進書展的公民書區。只見一座華麗的旋轉木馬放滿書籍、一旁的旋轉咖啡杯則擺上字體公司的介紹，如雲霄飛車般的書架則從高空旋轉飛下。此一浮誇歡樂的「讀字樂園」，一開門便吸引大批讀者，讓閱讀變的歡樂又溫暖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024台北國際書展創意多，圖為印刻文學推出書籍的福袋。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展創意多，圖為印刻文學推出書籍的福袋。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展第一天開幕便吸引大批人潮，尤其是打造成遊樂園的公民書區，一整天人潮不斷。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展第一天開幕便吸引大批人潮，尤其是打造成遊樂園的公民書區，一整天人潮不斷。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展第一天開幕便吸引大批人潮，尤其是打造成遊樂園的公民書區，一整天人潮不斷。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展第一天開幕便吸引大批人潮，尤其是打造成遊樂園的公民書區，一整天人潮不斷。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展創意多，圖為打造成酒吧的聯合文學攤位。記者陳宛茜／攝影
2024台北國際書展創意多，圖為打造成酒吧的聯合文學攤位。記者陳宛茜／攝影
來自德國的專業理髮師丹尼‧貝爾巴赫( Danny Beuerbach)，在2024台北國際書展推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務。記者陳宛茜／攝影
來自德國的專業理髮師丹尼‧貝爾巴赫( Danny Beuerbach)，在2024台北國際書展推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務。記者陳宛茜／攝影
去年因「浮海一粟」話題爆紅的「蘇軾書前赤壁賦」，今年正式榮登文化部指定「國寶」。台北國際書展今天開幕，參展的故宮便以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區。記者陳宛茜／攝影
去年因「浮海一粟」話題爆紅的「蘇軾書前赤壁賦」，今年正式榮登文化部指定「國寶」。台北國際書展今天開幕，參展的故宮便以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展 眷村

延伸閱讀

2024台北國際書展／開幕！總統蔡英文親臨並頒獎予書展大獎金蝶獎得主

2024台北國際書展／《陳水扁總統訪談錄》新書發表 陳水扁：推薦賴清德、柯文哲看

在台北國際書展遇到林青霞？眷村主題區重現眷村文化史

2024台北國際書展揭幕 蔡英文總統揭幕參觀荷蘭館、讀字樂園

相關新聞

含蘇丹紅蝦味先 36萬包流入賣場

雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，有8公斤流向生產零嘴「蝦味先」的高雄市裕榮食品股份有限公司，高...

交通違規1200元以下 擬不記點

交通違規記點新制去年六月卅日上路，一年記滿十二點就會遭吊扣駕照兩個月，引發職業駕駛不滿。交通部長王國材表示，研議「微罪不...

健保點數 影響住院醫師選科意願

醫師高薪，被喻為金飯碗，但科別不同，高低落差不小，多少影響「未分科住院醫師」（ＰＧＹ）選科抉擇；健保點值被視為醫師基本薪...

書展首次 前後3任總統逛台北書展

二○二四台北國際書展昨開幕，包括蔡英文總統、前總統陳水扁、準總統賴清德，都先後到場，創下書展創辦卅二年來的歷史紀錄。

搭郵輪帶電子煙入境 小心挨罰

海運貨櫃體積龐大、貨物品項多，不法份子會將貨櫃作為掩護走私管道。財政部關務署基隆關昨發布去年緝私成果，毒品有14件、66...

看書竟可換免費理髮 台北國際書展不可錯過的創意攤位

讀完一本書，就可以換得一次免費剪髮的機會？書市不景氣，反而刺激出版社的創意與拚勁。昨天開幕的台北國際書展出現許多創意攤位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。