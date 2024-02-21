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書展首次 前後3任總統逛台北書展

聯合報／ 記者陳宛茜蔡晉宇／台北報導
二○二四台北國際書展昨開幕，副總統賴清德（前左）下午也到場參觀，先後到聯經出版等攤位選購書籍。記者余承翰／攝影
二○二四台北國際書展昨開幕，副總統賴清德（前左）下午也到場參觀，先後到聯經出版等攤位選購書籍。記者余承翰／攝影

二○二四台北國際書展昨開幕，包括蔡英文總統、前總統陳水扁、準總統賴清德，都先後到場，創下書展創辦卅二年來的歷史紀錄。

蔡英文昨出席書展開幕典禮，這也是她任內最後一次逛書展，先後參觀荷蘭主題國、文學書區及公民書區，但因時間有限，僅逛了廿分鐘便離去，來不及買書。

陳水扁則是出席國史館舉辦的「陳水扁總統訪談錄」新書發表會。陳水扁表示，推薦賴清德看這套訪談錄，是因為當年執政「朝小野大」，和賴清德未來要面對的情況一樣，要怎麼在此情況下「走對的路、做對的事」，可作為參考；推薦給民眾黨主席柯文哲看，是因為可以提供經驗，如何扮演強而有力的在野監督。

陳水扁還提到，書中有特別介紹幾位立委同僚，包括黃信介、施明德、陳唐山、朱高正等。至於怎麼沒寫到現任立法院長韓國瑜？陳水扁說，在當年那個時代，國會衝突是沒辦法避免的，連立法院長都被賞耳光；他曾被韓國瑜打到去住院三天，但這只是「小兒科」。

不過，陳水扁也說，韓國瑜曾任立委，後來選上高雄市長、又去選總統，到被罷免，現在又回來當國會議長，翻轉人生的故事很勵志，希望有機會邀請韓國瑜上他的節目，可以好好聊一下。

賴清德則出席荷蘭主題國的歡迎茶會，並參觀多個出版展區，與作家、現場民眾親切互動，並購買書籍。

賴清德 陳水扁 韓國瑜

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