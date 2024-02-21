聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北書展拚創意 看書就換理髮
書市不景氣，反而刺激出版社的創意與拚勁。昨天開幕的台北國際書展出現許多創意攤位與創意閱讀方式，如德國館推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務，聯合文學打造文學酒吧、印刻推出充滿新年喜氣的閱讀福袋。
新經典文化總編輯葉美瑤認為，實體書店不斷關門，書展成實體書重要銷售管道，出版社也領悟賣書須靠自己，紛紛豁出去「拚了」。
今年書展主題為「閱讀造浪」，共計卅四國參加，光國內就有五○九個出版單位、版權公司參展，預計舉辦超過四百場閱讀活動。
其中聯合文學雜誌去年曾推出「酒．文學與靈感調配」專輯，今年靈機一動，把書展攤位打造成酒吧，玩閱讀解謎過關者，可獲靈感特調一杯，還邀來作家擔任調酒師。印刻文學則推出限量的「書籍福袋」，讓不知道自己摸到那本書的讀者，享受「盲讀」的驚喜。
來自德國的專業理髮師丹尼貝爾巴赫，同時也是一位作家，出版繪本「神奇美髮師」。此次應德國館之邀來到台北書展，推出「讀書美容一兼二顧」服務，只要讀者閱讀「神奇美髮師」，就可免費理髮。丹尼一動刀便吸引大批人潮，「生意」應接不暇。
另外像是故宮的書展攤位以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區；國眷村文化保存聯盟與台北市文化基金會眷村部合作，在書展打造眷村主題館。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言