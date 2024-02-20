醫師薪水知多少3／健保、工時、缺人才 醫療品質崩壞中

新冠肺炎疫情期間，醫師飽受染疫威脅，今年又受疫後「免疫負債」影響，民眾就醫增加，健保點值稀釋，整體醫療環境惡化，在住院醫師招募上，選擇皮膚科、眼科、泌尿科或醫美等領域者眾，不願進入內、外、婦、兒等科別服務。醫界人士表示，醫師人才流失，恐造成醫療品質下降，不利於國人健康。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，約十多年前，國內曾有內、外、婦、兒、急診住院醫師招募不順的「五大皆空」，隨衛福部提出相關獎勵措施，近年來人力缺額漸有補齊，但隨著醫療自費市場發展，住院醫師多選擇不需照顧住院病人、醫糾風險低，待遇還不錯，又能兼顧生活品質的科別，皮膚科、骨科、眼科、泌尿科等競爭激烈。

醫院協會副理事長朱益宏也指出，醫療環境逐年惡化，不僅護理師流失，加上急、重、難、罕醫療誘因不足，各醫院招募住院醫師在內、外、婦、兒等科別確實遇到困難，而社會風氣功利化，也讓醫學系畢業生選擇皮膚科、眼科等，這樣的問題在10、20年前就已開始，今年再度出現。

洪子仁說，醫院主要照顧急、重、難、罕病人，即便住院醫師選擇皮膚科、眼科等，這些科別也有基層診所提供服務，而非醫院主要發展科別，對醫院運作影響不大。但近年發現，兒科、外科醫師逐漸減少，兒科受少子化、醫療服務健保給付低影響，外科則是手術風險高、工作勞累等，影響新血投入意願。

洪子仁建議，衛福部應加速建置兒童醫療網，提高健保給付，補助兒科、外科醫師薪資，吸引住院醫師加入。但長期來說，政府須增加整體醫療投資，投資不足，健保點值偏低，影響醫院、醫師收入，恐造成醫學生不願投入，醫院更新設備速度減緩，連帶影響醫療品質、國人健康指標，成為未來隱憂。

朱益宏指出，若醫師走向診所等自費市場，長期下來，醫院人力不足，現在部分主治醫師須負擔夜間值班等工作，或須努力開發更多的自費項目，更分身乏術從事教學、研究，而可能影響醫療品質。整體醫療環境為基本工程，「如果基礎工程不好，上面蓋再多美侖美奐的房子，都是沒用的」，因此短期的給予加薪、補足點值都非長久之計，政府有責任更重視醫療投資。

利用平均餘命、癌症存活率、新生兒死亡率、可避免死亡率，或急性心肌梗塞（AMI）住院後死亡率等各種健康指標進行跨國比較，洪子仁指出，上述這些指標，台灣在全球排名都在30多名，在亞洲主要競爭國家中，落後日本、韓國、新加坡。

1996年台灣民眾平均餘命74.95歲，韓國為74.15歲，當時台灣人比韓國人多活約1歲。但2000年後，台灣被韓國超越，2020年，國人平均餘命為81.32，韓國則為83.43，已落後2歲；癌症治療方面，台灣癌症5年存活率為14.3%，日本是30.1%、韓國則為18.5%，若不再增加投資，未來差距會愈來愈大。

洪子仁分析，世界各國經常性醫療支出中位數為12%，最高是美國16%，台灣約為6.1%，與墨西哥相近，高於土耳其，在健康投資是偏少的。但世界衛生組織（WHO）於2015年提出，「醫療應是投資、而非支出」，呼籲各國政府增加健康投資，以延長國人平均餘命、提升健康指標及醫療品質。