微罪不記點恐影響「1法規」重回行人地獄 路權團體：不能走回頭路

交通部長王國材拋出研議「微罪不記點」，包括1200元以下罰款的交通違規行為不記點，民眾檢舉也不記點。行人零死亡推動聯盟批評，此舉形同放任交通違規，政策須與⺠團共同討論，勿將就單一利益團體，人命安全不能走回頭路。

行人零死亡推動聯盟晚間聲明指出，交通部不願面對每年因錯誤的交通政策所造成的大量死傷，聯盟堅決反對交通部縱容違規，人命安全不能走回頭路。

行人零死亡推動聯盟表示，2023年台灣道安成績慘不忍睹，嚴重事故創新高，增加2萬多件，道路死傷也無明顯下降，台灣被稱「行人地獄」，交通部既無積極政策改善問題，也不與⺠間溝通，還要縱容違法行為。

行人零死亡推動聯盟指出，1200元以下違規包含駕駛中使用手機、路邊違停、變換車道不打燈、超速、爭道、超車等；連交通部長自稱最大成效的停讓行人法規，都可能受影響，聯盟堅決反對此種漠視用路人性命的政策。

行人零死亡推動聯盟表示，認同執法並非交通問題唯一解方，更重要的是道路設計、駕訓教育。然而，交通工程與教育改善完全沒任何規畫，就要隨意開放不執法，完全無法解決交通問題，反而徒增更多危險。

行人零死亡推動聯盟表示，去年11月，交通部在與職業駕駛團體密會後，擅自宣布暫緩違規記點制度，罔顧其他用路人反彈；聯盟也提出三大訴求，包括應規劃配套措施、應明定改善期程、應邀集各類用路人團體共同討論。

然而，交通部依然故我、剛愎自用，三項訴求均未回應。今年1月的道安會議，⺠團參與仍嚴重不足，如今又要隨意放任政策回頭，讓馬路上引發更多危險，一錯再錯，聯盟強烈反對，要求交通部廣納⺠意，盡快改善政策，以減少死傷問題。