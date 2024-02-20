加強土石流及空汙排放計算 國5銜接蘇花改環評初審再審

為減緩假日蘇澳地區交通壅塞，交通部公路局提出國5銜接蘇花改計畫，盼紓解國5與蘇花公路交通節點，但環委要求加強施工及營運期間空汙排放計算、加強評估土石流潛勢及防範措施，本案補正再審。

蘇花改2020年全面完工通車，交通部進一步提出「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）、「國道5號銜接蘇花改公路計畫」2項道路開發計畫，銜接或改善周邊交通路況及運能。

環境部今審查「國5銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」專案小組初審，開發單位交通部公路局說明，本案將於國5末端與蘇花改白米橋至東澳隧道之間增設一連絡道路，路線北起自國5蘇澳端，布設多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與蘇花改銜接，路線全長約7.1公里。

公路局指出，大量車流往返國5與蘇花公路間，導致蘇澳地區交通已呈現壅塞情況，因應蘇花安計畫預期帶來大量觀光車潮，蘇澳地區交通恐將更為惡化，預計本案完成通車後，可分流穿越性旅次，達到緩解蘇澳地區交通負荷、強化蘇澳整體交通路網、提升區域交通運轉效率。

但環委指出，因應沿線部分路段穿越土石流潛勢溪流，開發單位須加強評估施工及營運期間土石流潛勢，並補充道路安全因應規畫另評估施工期間施工便道跨越阿里史溪、楠仔坑溪對下游淹水等致災影響，以及另尋地點設置施工便道的可行性。

環委建議，沿線敏感地區如聖湖社區淺山區域等增設紅外線自動相機監測，並補充施工期間新設施便道的生態影響評估及研擬減輕措施

環境監測計畫部分應納入地質安全監測項目，包含斷層斷與其他地質敏感區段，以及補充河川水質監測地點代表性，另也要加強說明施工及營運期間地表逕流汙染削減措施，如懸浮固體物等有效性及地下水鐵、錳濃度過高的可能原因。

另外，開發單位應以最劣情境重新檢算施工及營運期間空汙增量情形，並研提減輕措施（含增量抵換措施），並因應極端氣候短延時強降雨，補充施工及應運期間具體隧道安全措施（含隧道湧水）及排水規畫，加強說明施工期間土石方管理管制方式。